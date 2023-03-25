Пінгвін-блондин. В Антарктиді помічено рідкісного представника нелітаючих птахів (фото)

У цього пінгвіна Аделі є генетична мутація, яка впливає на кількість пігменту, що забарвлює, в його пір'ї.

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В Антарктиді є територія, куди не так часто потрапляють туристи і навіть науковці. Для відвідування цього регіону потрібен спеціальний дозвіл. Річ у тім, що на мисі Крозьє розташована одна з найбільших колоній пінгвінів Аделі, яких потрібно захистити від зовнішнього впливу. За оцінками вчених, тут мешкають приблизно 600 тисяч цих нелітаючих птахів, заввишки до 70 см і вагою до 10 кг. Під час недавньої експедиції до Антарктиди, яку організував National Geographic, фотограф Джефф Маурітцен зміг зробити знімок незвичайного пінгвіна.

Цей пінгвін Аделі, який є представником одного з найпоширеніших видів пінгвінів, був зовсім не схожий на своїх родичів. Птах, що не літає, мав такий вигляд, ніби частина його пір'я раптово втратила своє чорне забарвлення.

За словами Пі Ді Боерсма з Вашингтонського університету в Сіетлі, США, цей птах є лейкізмічним пінгвіном. Це означає, що у цього пінгвіна є генетична мутація, яка призвела до втрати природного кольору його пір'я.

За словами вченого, на відміну від альбінізму тіло тварини не виробляє меланіну або забарвлювального пігменту, при лейкізмі ці пігменти не можуть бути розподілені по всіх частинах тіла тварини. Тому пінгвіни з блідо-коричневим або світлим забарвленням, які мають таку мутацію називаються лейцистичними.

За словами Пі Ді Боерсма з Вашингтонського університету в Сіетлі, США, цей птах є лейкізмічним пінгвіном. Це означає, що у цього пінгвіна є генетична мутація, яка призвела до втрати природного кольору його пір'я Фото: National Geograophic

За словами Маурітцена, йому вже не вперше вдалося сфотографувати такого дивного пінгвіна. Ще 4 роки тому в об'єктив його камери потрапив перший у його житті пінгвін із такою генетичною мутацією. Тоді фотограф, для якого знебарвлений пінгвін Аделі є другим подібним птахом, зробив знімок лейкізмічного королівського пінгвіна на острові Південна Джорджія, що розташований на півдні Атлантичного океану неподалік Антарктиди.

Хоча пінгвіни з подібним захворюванням трапляються дуже рідко, у цьому немає нічого незвичайного, кажуть учені. Уже відомо, що лейкізм присутній у представників антарктичних і золотоволосих пінгвінів. За словами Боерсма, деякі види цих нелітаючих птахів навіть більше схильні до цього захворювання, ніж інші. Пінгвіни Аделі якраз і є одним із таких видів.

"Це дуже рідкісна генетична мутація і вона зустрічається приблизно в одного пінгвіна Аделі на 114 тисяч особин. Частіше прояв лейкізму можна виявити тільки в субантарктичних пінгвінів, де цей показник дорівнює 1 до 20 000", — каже Боерсма.

Вчені вважають, що незвичайне забарвлення пінгвінів не впливає на їхнє життя і їх не відкидають інші пінгвіни, а також за ними не частіше, ніж за іншими полюють хижаки.

Фокус вже писав про те, як давнє життя на Землі перенесло льодовикові періоди в Антарктиді. Антарктида, на перший погляд, — замерзла пустеля, населена пінгвінами, що тільки виходять на берег. Проте сторіччя тому вона здивувала тим, що там було виявлено життя у вигляді водоростей, бактерій і навіть дрібних тварин.