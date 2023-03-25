Пингвин-блондин. В Антарктиде замечен редкий представитель нелетающих птиц (фото)

У этого пингвина Адели имеется генетическая мутация, которая влияет на количество окрашивающего пигмента в его перьях.

Related video

В Антарктиде есть территория куда не так часто попадают туристы и даже ученые. Для посещения этого региона нужно специальное разрешение. Дело в том, что на мысе Крозье находится одна из самых больших колоний пингвинов Адели, которых нужно защитить от внешнего влияния. По оценкам ученых, здесь обитают примерно 600 тысяч этих нелетающих птиц, высотой до 70 см и весом до 10 кг. Во время недавней экспедиции в Антарктиду, которую организовал National Geographic, фотограф Джефф Мауритцен смог сделать снимок необычного пингвина.

Этот пингвин Адели, который является представителем одного из самых распространенных видов пингвинов, был совсем не похож на своих сородичей. Нелетающая птица выглядела так, как будто часть его перьев внезапно потеряла свой черный окрас.

По словам Пи Ди Боерсма из Вашингтонского университета в Сиэтле, США, эта птица является лейцистическим пингвином. Это значит, что у данного пингвина имеется генетическая мутация, которая привела к потере естественного цвета его перьев.

По словам ученого, в отличие от альбинизма тело животного не вырабатывает меланин или окрашивающий пигмент, при лейцизме эти пигменты не могут быть распределены по всем частям тела животного. Поэтому пингвины с бледно-коричневым или светлым окрасом, которые имеют такую мутацию называются лейцистическими.

По словам Пи Ди Боерсма из Вашингтонского университета в Сиэтле, США, эта птица является лейцистическим пингвином. Это значит, что у данного пингвина имеется генетическая мутация, которая привела к потере естественного цвета его перьев Фото: National Geograophic

По словам Мауритцен, ему уже не в первый раз удалось сфотографировать такого странного пингвина. Еще 4 года назад в объектив его камеры попал первый в его жизни пингвин с такой генетической мутацией. Тогда фотограф, для которого обесцвеченный пингвин Адели является второй подобной птицей, сделал снимок лейцистического королевского пингвина на острове Южная Георгия, который находится на юге Атлантического океана недалеко от Антарктиды.

Хотя пингвины с подобным заболеванием встречаются очень редко, в этом нет ничего необычного, говорят ученые. Уже известно, что лейцизм присутствует у представителей антарктических и золотоволосых пингвинов. По словам Боерсма, некоторые виды этих нелетающих птиц даже больше подвержены данному заболеванию, чем другие. Пингвины Адели как раз и являются одним из таких видов.

"Это очень редкая генетическая мутация и она встречается примерн оу одно пингвина Адели на 114 тысяч особей. Чаще проявление лейцизма можно обнаружить только у субантарктических пингвинов, где этот показатель равен 1 к 20 000", — говорит Боерсма.

Ученые считают, что необычный окрас пингвинов не влияет на их жизнь и их не отвергают другие пингвины, а также за ними не чаще, чем за другими охотятся хищники.

Фокус уже писал о том, как древняя жизнь на Земле перенесла ледниковые периоды в Антарктиде. Антарктида, на первый взгляд, — замерзшая пустыня, населенная только выходящими на берег пингвинами. Однако столетие назад она удивила тем, что там была обнаружена жизнь в виде водорослей, бактерий и даже мелких животных.