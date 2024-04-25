Украинские полярники показали пингвинов, которые поселились возле станции "Вернадский"

Как рассказали ученые, все пингвины класса рода Pygoscelis ответственно относятся к отцовству и имеют одинаковых врагов.

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25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов, которых на планете в целом насчитывается 18 видов. Из них 5 обитают в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе станции "Академик Вернадский". Об этом сообщили украинские ученые.

Они отметили, что птицы, которые живут в окрестностях украинской станции, принадлежат к роду Pygoscelis: субантарктический пингвин Pygoscelis papua, антарктический пингвин Pygoscelis antarcticus и пингвин Адели Pygoscelis adeliae.

В этом сезоне на о. Галиндез, где, собственно, и расположена станция, было рекордное количество субантарктических пингвинов — до 7 тыс. В то же время из "аделек" гнездились только 2 пары, а гнезд антарктических пингвинов вообще не было обнаружено.

В общем, как подчеркивается, украинские биологи фиксировали соседство всех трех видов только на острове Бут.

Также полярники рассказали о сходстве и различии птиц. Во всех этих видах, как оказалось, оба партнера ответственно относятся к отцовству, ведь птицы по очереди высиживают яйца, оберегают и кормят потомство. Также у них одинаковые враги, в частности морские леопарды и поморники.

А вот отличаются пингвины своей внешностью. Субантарктические являются самыми крупными и яркими, которые имеют рост до 81 см, красный клюв, белые пятна над глазами и "одеты" во фрак.

Субантарктический пингвин

Антарктические пингвины ростом до 77 см и имеют тонкую черную полосу, пересекающую белый подбородок.

Антарктический пингвин

"Самыми миниатюрными" же являются пингвины Адели, которые растут до 75 см высотой. Они имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.

Пингвин Адели

Кроме того, субантарктические пингвины — теплолюбивые, а другие виды предпочитают холодные условия. К тому же пингвины Адели гнездятся на побережье всего континента, тогда как другие Pygoscelis более привязаны к островам, пояснили ученые.

Напомним, в районе антарктической станции "Академик Вернадский" настолько выросла популяция пингвинов, что полярникам в январе 2023 года приходилось рыть рвы в снегу, чтобы птицы не могли "взять станцию в окружение".

Также Фокус писал, что исследователи из "Вернадского" в марте на высоте почти 300 метров над уровнем моря обнаружили гнездо субантарктического пингвина.