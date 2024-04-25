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Украина

Украинские полярники показали пингвинов, которые поселились возле станции "Вернадский"

пингвины, академик вернадский, полярники, ученые, антарктика
Пингвины возле станции "Академик Вернадский"

Как рассказали ученые, все пингвины класса рода Pygoscelis ответственно относятся к отцовству и имеют одинаковых врагов.

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25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов, которых на планете в целом насчитывается 18 видов. Из них 5 обитают в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе станции "Академик Вернадский". Об этом сообщили украинские ученые.

Они отметили, что птицы, которые живут в окрестностях украинской станции, принадлежат к роду Pygoscelis: субантарктический пингвин Pygoscelis papua, антарктический пингвин Pygoscelis antarcticus и пингвин Адели Pygoscelis adeliae.

В этом сезоне на о. Галиндез, где, собственно, и расположена станция, было рекордное количество субантарктических пингвинов — до 7 тыс. В то же время из "аделек" гнездились только 2 пары, а гнезд антарктических пингвинов вообще не было обнаружено.

В общем, как подчеркивается, украинские биологи фиксировали соседство всех трех видов только на острове Бут.

Также полярники рассказали о сходстве и различии птиц. Во всех этих видах, как оказалось, оба партнера ответственно относятся к отцовству, ведь птицы по очереди высиживают яйца, оберегают и кормят потомство. Также у них одинаковые враги, в частности морские леопарды и поморники.

А вот отличаются пингвины своей внешностью. Субантарктические являются самыми крупными и яркими, которые имеют рост до 81 см, красный клюв, белые пятна над глазами и "одеты" во фрак.

Субантарктический пингвин Fullscreen
Субантарктический пингвин

Антарктические пингвины ростом до 77 см и имеют тонкую черную полосу, пересекающую белый подбородок.

Антарктический пингвин Fullscreen
Антарктический пингвин

"Самыми миниатюрными" же являются пингвины Адели, которые растут до 75 см высотой. Они имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.

Пингвин Адели Fullscreen
Пингвин Адели

Кроме того, субантарктические пингвины — теплолюбивые, а другие виды предпочитают холодные условия. К тому же пингвины Адели гнездятся на побережье всего континента, тогда как другие Pygoscelis более привязаны к островам, пояснили ученые.

Напомним, в районе антарктической станции "Академик Вернадский" настолько выросла популяция пингвинов, что полярникам в январе 2023 года приходилось рыть рвы в снегу, чтобы птицы не могли "взять станцию в окружение".

Также Фокус писал, что исследователи из "Вернадского" в марте на высоте почти 300 метров над уровнем моря обнаружили гнездо субантарктического пингвина.