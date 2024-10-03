Китай і РФ провели перше патрулювання в Північному Льодовитому океані

В арктичній стратегії Китаю основний акцент — на наукових дослідженнях і комерційних інтересах. Пекін управляє кількома криголамами та інвестує в полярні судноплавні технології, а у військовому плані дотримується обережного підходу.

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Група кораблів берегової охорони Китаю здійснила свій перший вихід у Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими колегами. Про це писало китайське видання Global Times 2 жовтня 2024 року.

Це перший випадок, коли китайські кораблі вирушили в цей регіон. Арктичний патруль перевірив готовність суден до виконання місій у нових умовах. Патрулювання також зміцнює співпрацю між китайською та російською береговою охороною. До цього китайські та російські кораблі проводили спільні операції в північній частині Тихого океану з 21 вересня.

Військово-морські та геополітичні інтереси Китаю в Арктиці зумовлені поєднанням стратегічних, економічних і наукових цілей. Хоча Китай — не арктична держава, все ж позиціює себе як "навколоарктична" країна і прагне відігравати значну роль у регіоні. Таке прагнення сформульовано в стратегії будівництва "Полярного Шовкового шляху", що популяризує використання арктичних судноплавних шляхів, зокрема Північного морського шляху, як швидкої та безпечної альтернативи перевезення товарів, зокрема й енергоносіїв, між Азією та Європою.

Такий підхід стає дедалі ефективнішим, оскільки в умовах мінливого клімату лід тане, що скорочує час транзиту, якщо порівнювати з традиційними маршрутами, такими як Суецький канал

В арктичній стратегії Китаю основний акцент — на наукові дослідження і комерційні інтереси. Пекін управляє кількома криголамами та інвестує в полярні судноплавні технології. У військовому відношенні Китай дотримується обережного підходу в Арктиці. Але висловлюються і побоювання з приводу технологій подвійного призначення, таких як радіолокатор із синтезованою апертурою для моніторингу морського льоду, що також може використовуватися у військово-морських операціях.

Нагадаємо, що США готують нову технологію анонімного передавання даних, яку не перехоплять Росія і Китай.

Також повідомлялося, що в Японії перехожі на узбіччі дороги помітили першу в країні систему гіперзвукової зброї.