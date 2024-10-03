Китай и РФ провели первое патрулирование в Северном Ледовитом океане

В арктической стратегии Китая основной упор — на научных исследованиях и коммерческих интересах. Пекин управляет несколькими ледоколами и инвестирует в полярные судоходные технологии, а в военном отношении придерживается осторожного подхода.

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Группа кораблей береговой охраны Китая совершила свой первый выход в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими коллегами. Об этом писало китайское издание Global Times 2 октября 2024 года.

Это первый случай, когда китайские корабли отправились в этот регион. Арктический патруль проверил готовность судов к выполнению миссий в новых условиях. Патрулирование также укрепляет сотрудничество между китайской и российской береговой охранs. До этого китайские и российские корабли проводили совместные операции в северной части Тихого океана с 21 сентября.

Военно-морские и геополитические интересы Китая в Арктике обусловлены сочетанием стратегических, экономических и научных целей. Хотя Китай — не арктическое государство, все же позиционирует себя как "околоарктическая" страна и стремится играть значительную роль в регионе. Такое стремление сформулировано в стратегии строительства "Полярного Шелкового пути", которая популяризирует использование арктических судоходных путей, в частности Северного морского пути, как быструю и безопасную альтернативу перевозки товаров, в том числе и энергоносителей, между Азией и Европой.

Такой подход становится все более эффективным, поскольку в условиях меняющегося климата лед тает, что сокращает время транзита, если сравнивать с традиционными маршрутами, такими как Суэцкий канал

В арктической стратегии Китая основной упор — на научные исследования и коммерческие интересы. Пекин управляет несколькими ледоколами и инвестирует в полярные судоходные технологии. В военном отношении Китай придерживается осторожного подхода в Арктике. Но высказываются и опасения по поводу технологий двойного назначения, таких как радиолокатор с синтезированной апертурой для мониторинга морского льда, что также может использоваться в военно-морских операциях.

Напомним, что США готовят новую технологию анонимной передачи данных, которую не перехватят Россия и Китай.

Также сообщалось, что в Японии прохожие на обочине дороги заметили первую в стране систему гиперзвукового оружия.