Росія і Китай не перехоплять: США готують нову технологію анонімного передавання даних

Нова ініціатива Міноборони США, має зокрема допомогти громадянам авторитарних країн безпечно обмінюватися повідомленнями в умовах цензури.

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Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) анонсувало програму "Розгортання і виявлення підозрілих мереж" (PWND2). Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

В анонсі йдеться, що багато громадян авторитарних країн не можуть вільно спілкуватися один з одним через контроль інтернет-комунікацій. У зв'язку з цим DARPA інвестує в розробку технологій, що забезпечують доставлення електронних повідомлень у різних формах і з різними ступенями помітності.

Повідомляється, що нова програма Управління інформаційних інновацій агентства (I2O) PWND2 спирається на успіх програми Resilient Anonymous Communication for Everyone (RACE). Розробники створюють формальні моделі нових шляхів комунікації для поліпшення розгортання та виявлення надійних і стійких прихованих мереж.

Програма PWND2 розрахована на 30 місяців, протягом яких дослідницькі групи прагнутимуть створити нову доменно-специфічну мову і формальні інструменти аналізу для перевірки властивостей дивних мереж у прихованих системах зв'язку. У DARPA вважають, що поєднання формальних методів із програмно-визначеним виявленням прихованих мереж може дати гарантії конфіденційності та продуктивності.

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"Якщо ми досягнемо успіху, я передбачаю створення нової науки про приховані мережі", — заявив менеджер програми PWND 2 Майкл Лек.

У DARPA також наголосили, що Конгрес США послідовно виділяє кошти на зміцнення глобальної свободи інтернету. Подібні ініціативи, зокрема допомагають людям в авторитарних країнах обходити цензуру.

Нагадаємо, французькі технологічні компанії за підтримки Французького агентства оборонних інновацій уперше використали лазер для зв'язку між низькоорбітальним наносупутником Unseenlabs і комерційною наземною станцією, наданою компанією Cailabs.

Також повідомлялося, що фізики Ексетерського університету, Велика Британія, створили новий спосіб передачі інформації. Квантове зникнення може дати змогу вбудовувати захищені повідомлення в голограми і вибірково стирати їх навіть після відправлення.