Здивував серфінгістів Австралії: імператорський пінгвін встановив світовий рекорд

За словами вчених, молодий пінгвін стежив за течіями, де є багато їжі, і саме вони допомогли йому дістатись іншого материка.

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Імператорський пінгвін здивував серфінгістів в Австралії після того, як подолав 2100 миль (3400 км) від свого будинку в Антарктиді — це найдовша подорож, коли-небудь зареєстрована для цього виду. Про це пише Daily mail.

Серфінгіст Аарон Фаулер був на пляжі з другом та дітьми, коли помітив імператорського пінгвіна.

"Це було щось величезне, воно було набагато більшим за морського птаха, і у нього був хвіст, який стирчав, як у качки. Ми думали, що це за штука виходить із води", — розповів чоловік.

Він уточнив, що вийшовши з води, пінгвін спробував зробити ковзання на животі, думаючи, що це сніг, і просто засунув обличчя в пісок.

Експерти вважають, що імператорський пінгвін прибув до Австралії з Антарктиди, яка знаходиться на відстані 3400 кілометрів.

Шлях, який подолав пінгвін Фото: Скриншот

"Пінгвіни, за якими велись спостереження ніколи не доходили так далеко. Найдалі на північ вони йдуть від Антарктиди приблизно на 50 градусів південної широти. А пляж Оушен-Біч знаходиться на 35 градусах на південь, тобто набагато північніше, ніж коли-небудь були ці птахи раніше", — зазначила наукова співробітниця університету Західної Австралії Белінда Каннелл.

Хоча природа подорожі цього пінгвіна залишається незрозумілою, Каннелл вважає, що, ймовірно, він плив за течією.

"Цьому молодняку ​​менш як рік, і вони зазвичай перебувають у морі приблизно до трьох-п’яти років. А потім повертаються до своєї родової колонії, коли починають розмножуватися. Пінгвіни, як правило, стежать за певними течіями, де багато різних видів їжі. Тож, можливо, ці течії просто мали тенденцію бути трохи далі на північ до Австралії, ніж зазвичай", — наголосила Каннелл.

Зараз за пінгвіном-мандрівником наглядають опікуни диких тварин. Поки невідомо, чи залишиться він в Австралії, чи повернеться додому в Антарктиду.

Пінгвін рекордсмен Фото: DBCA

Нагадаємо, полярники з Національного антарктичного наукового центру на станції "Академік Вернадський" відшукали перші яйця субантарктичного пінгвіна.