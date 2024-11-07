Удивил серфингистов Австралии: императорский пингвин установил мировой рекорд
По словам ученых, молодой пингвин следил за течениями, где есть много пищи, и именно они помогли ему добраться до другого материка.
Императорский пингвин удивил серфингистов в Австралии после того, как преодолел 2100 миль (3400 км) от своего дома в Антарктиде — это самое длинное путешествие, когда-либо зарегистрированное для этого вида. Об этом пишет Daily mail.
Серфингист Аарон Фаулер был на пляже с другом и детьми, когда заметил императорского пингвина.
"Это было что-то огромное, оно было намного больше морской птицы, и у него был хвост, который торчал, как у утки. Мы думали, что это за штука выходит из воды", — рассказал мужчина.
Он уточнил, что выйдя из воды, пингвин попытался сделать скольжение на животе, думая, что это снег, и просто засунул лицо в песок.
Эксперты считают, что императорский пингвин прибыл в Австралию из Антарктиды, которая находится на расстоянии 3400 километров.
"Пингвины, за которыми велись наблюдения никогда не доходили так далеко. Дальше всего на север они уходят от Антарктиды примерно на 50 градусов южной широты. А пляж Оушен-Бич находится на 35 градусах к югу, то есть гораздо севернее, чем когда-либо были эти птицы раньше", — отметила научная сотрудница университета Западной Австралии Белинда Каннелл.
Хотя природа путешествия этого пингвина остается неясной, Каннелл считает, что, вероятно, он плыл по течению.
"Этому молодняку меньше года, и они обычно находятся в море примерно до трех-пяти лет. А затем возвращаются в свою родовую колонию, когда начинают размножаться. Пингвины обычно следят за определенными течениями, где много разных видов пищи. Поэтому, возможно, эти течения просто имели тенденцию быть немного дальше на север к Австралии, чем обычно", — отметила Каннелл.
Сейчас за пингвином-путешественником присматривают опекуны диких животных. Пока неизвестно, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.
Напомним, полярники из Национального антарктического научного центра на станции "Академик Вернадский" отыскали первые яйца субантарктического пингвина.