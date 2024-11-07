Удивил серфингистов Австралии: императорский пингвин установил мировой рекорд

По словам ученых, молодой пингвин следил за течениями, где есть много пищи, и именно они помогли ему добраться до другого материка.

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Императорский пингвин удивил серфингистов в Австралии после того, как преодолел 2100 миль (3400 км) от своего дома в Антарктиде — это самое длинное путешествие, когда-либо зарегистрированное для этого вида. Об этом пишет Daily mail.

Серфингист Аарон Фаулер был на пляже с другом и детьми, когда заметил императорского пингвина.

"Это было что-то огромное, оно было намного больше морской птицы, и у него был хвост, который торчал, как у утки. Мы думали, что это за штука выходит из воды", — рассказал мужчина.

Он уточнил, что выйдя из воды, пингвин попытался сделать скольжение на животе, думая, что это снег, и просто засунул лицо в песок.

Эксперты считают, что императорский пингвин прибыл в Австралию из Антарктиды, которая находится на расстоянии 3400 километров.

Путь, который преодолел пингвин Фото: Скриншот

"Пингвины, за которыми велись наблюдения никогда не доходили так далеко. Дальше всего на север они уходят от Антарктиды примерно на 50 градусов южной широты. А пляж Оушен-Бич находится на 35 градусах к югу, то есть гораздо севернее, чем когда-либо были эти птицы раньше", — отметила научная сотрудница университета Западной Австралии Белинда Каннелл.

Хотя природа путешествия этого пингвина остается неясной, Каннелл считает, что, вероятно, он плыл по течению.

"Этому молодняку меньше года, и они обычно находятся в море примерно до трех-пяти лет. А затем возвращаются в свою родовую колонию, когда начинают размножаться. Пингвины обычно следят за определенными течениями, где много разных видов пищи. Поэтому, возможно, эти течения просто имели тенденцию быть немного дальше на север к Австралии, чем обычно", — отметила Каннелл.

Сейчас за пингвином-путешественником присматривают опекуны диких животных. Пока неизвестно, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.

Пингвин рекордсмен Фото: DBCA

Напомним, полярники из Национального антарктического научного центра на станции "Академик Вернадский" отыскали первые яйца субантарктического пингвина.