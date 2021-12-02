Український криголам "Ноосфера" вирушить з експедицією в Антарктиду в січні 2022 року (фото)

За кілька днів наукове судно зайде в порт Чорноморська для проходження технічної підготовки.

Україна спрямує в Антарктиду науково-дослідний криголам "Ноосфера" вже в січні 2022 року. Про це в коментарі "Суспільному" повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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За його словами, криголам "Ноосфера", який зараз знаходиться в порту Одеси, за кілька днів вирушить у Чорноморськ для проходження технічної підготовки.

Євген Дикий також повідомив, що команда, яку нещодавно набрали, також пройде спеціальну підготовку, після чого стане зрозуміло, хто з фахівців вирушить в експедицію в Антарктиду в середині січня 2022 року.

На борту судна льодового класу "Ноосфера" розмістили кілька лабораторій, які вивчатимуть зразки морської води, ґрунту з дна, а також представників океанської флори та фауни. Крім того, члени експедиції за допомогою обладнання проведуть хімічні експерименти для фіксації можливих кліматичних змін в Антарктиді.

Екіпаж науково-дослідного судна складається з 27 моряків і на борту "Ноосфери" можуть працювати ще до 50 фахівців. У кожну каюту зі своїм санвузлом розселятимуть по чотири людини, і для зручності на криголамі є своя їдальня та місця для відпочинку.

Керівник наукового центру Євген Дикий запевнив, що таких умов для роботи та відпочинку немає на жодному українському науковому судні.

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Українське судно "Ноосфера" — що відомо про криголам

Криголам James Clark Ross протягом 30 років працював у складі антарктичної місії Великобританії. У 1996 році саме на цьому судні доставили першу українську експедицію на Антарктиду. Влітку 2021 року науково-дослідне судно придбали за $5 млн для потреб української станції "Академік Вернадський".

Через два дні після придбання судна Національний антарктичний науковий центр оголосив про старт конкурсу, під час якого буде обрано нове ім'я для криголаму James Clark Ross. Авторам найкращих ідей організатори пообіцяли надіслати унікальні листівки із фото судна, які будуть зроблені в Данії та біля Антарктиди.

5 жовтня судно James Clark Ross прибуло в Одесу під українським прапором. Наприкінці жовтня Володимир Зеленський у межах візиту в Одесу повідомив, що криголам James Clark Ross був перейменований на "Ноосферу".