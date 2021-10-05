В Одесі пришвартувався перший український криголам (фото, відео)
Нова українська експедиція в Антарктиду відправиться на власному судні.
Криголам "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross) під українським прапором 5 жовтня прибув в Одеський морський порт. Про це повідомило Міністерства освіти та науки України.
Його привели з Данії два капітани: український Олег Новосільний і британський капітан-наставник Саймон Воллес.
У найближчі дні будуть оформляти документи на судно, проводити його технічну інвентаризацію. Очікується, що наприкінці жовтня відбудеться презентація судна і буде оголошена його нова (українська) назва.
Україна придбала "Джеймс Кларк Росс" 19 серпня за "символічну" суму. За судно разом із двома моторними човнами (25 тис. доларів), з повною заправкою паливом (272 тис. доларів) та оплатою половини вартості юридичних послуг (6 тис. доларів) віддали 5,3 млн доларів.
30 серпня в порту Фредеріксгавн (Данія) відбулося офіційне передавання судна, над ним був піднятий державний прапор України.
Нове судно працюватиме в складі Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).
За оцінкою Міносвіти, його поява дозволить:
- відновити українські дослідження Світового океану;
- розв'язати логістичні проблеми для антарктичної станції "Академік Вернадський";
- розширити можливості сезонних експедицій;
- створювати науково-дослідні та логістичні партнерства з іншими країнами;
- проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, й інших регіонах океану.
Директор НАНЦ Євген Дикий повідомив, що після розпаду СРСР їм дісталося 36 судів, з них 12 були льодового класу, але на початок 2021 року не залишилося жодного на ходу, а піддається ремонту тільки одне. "У такій ситуації ми отримуємо два нові кораблі — криголам "Джеймс Кларк Росс" океанського класу і, він уже в Біскайській затоці, наукове судно "Бельгіка", теж океанського класу, але воно буде дослужувати в нас у Чорному морі", — сказав Дикий.
Криголам знаходиться в хорошому стані. В Антарктиду він вирушить наприкінці цього року або на початку наступного — відвезе на станцію "Академік Вернадський" вчених і необхідні вантажі.
Ресурс криголама розрахований ще на 20 років експлуатації.
Зазначимо, що "Джеймс Кларк Росс" — це не справжній криголам. Це полярне дослідницьке судно, тобто воно може плавати в льодах, але не прокладати через льодові поля шлях іншим судам.
RRS James Clark Ross був побудований у Великобританії. Експлуатувати його почали в 1991 році. У складі британського наукового флоту його замінило нове судно аналогічного класу RRS Sir David Attenborough.
Характеристики судна:
- повна водотоннажність — 7 767 тонн;
- довжина — 99 м, ширина — 19 м, осадка — 6,3 м;
- силова установка — дизель-електрична (8 500 к. с.). На носі та кормі є пристрої, що підрулюють;
- швидкість — 12 вузлів (22 км/год);
- автономність — 57 днів;
- екіпаж — 26 осіб і до 50 наукових співробітників.
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