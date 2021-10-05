В Одессе пришвартовался первый украинский ледокол (фото, видео)

Новая украинская экспедиция в Антарктиду отправится на собственном судне.

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross) под украинским флагом 5 октября прибыл в Одесский морской порт. Об этом сообщило Министерства образования и науки Украины.

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Его привели из Дании два капитана: украинский Олег Новосильный и британский капитан-наставник Саймон Уоллес.

В ближайшие дни будут оформлять документы на судно, проводить его техническую инвентаризацию. Ожидается, что в конце октября состоится презентация судна и будет объявлено его новое (украинское) название.

Украина приобрела "Джеймс Кларк Росс" 19 августа за "символическую" сумму. За судно вместе с двумя моторными лодками (25 тыс. долларов), с полной заправкой топливом (272 тыс. долларов) и оплатой половины стоимости юридических услуг (6 тыс. долларов) отдали 5,3 млн долларов.

30 августа в порту Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна, над ним был поднят государственный флаг Украины.

Новое судно будет работать в составе Национального антарктического научного центра (НПНЦ).

По оценке Минобразования, его появление позволит:

возобновить украинские исследования Мирового океана;

решить логистические проблемы для антарктической станции "Академик Вернадский";

расширить возможности сезонных экспедиций;

создавать научно-исследовательские и логистические партнерства с другими странами;

проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и других регионах океана.

Директор НАНЦ Евгений Дикий сообщил, что после распада СССР им досталось 36 судов, из них 12 были ледового класса, но на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно. "В такой ситуации мы получаем два новых корабля – ледокол "Джеймс Кларк Росс" океанского класса и, оно уже в Бискайском заливе, научное судно "Бельгика", тоже океанского класса, но оно будет дослуживать у нас в Черном море", – сказал Дикий.

Ледокол находится в хорошем состоянии. В Антарктиду он отправится в конце этого года или в самом начале следующего – отвезет на станцию "Академик Вернадский" ученых и необходимые грузы.

Ресурс ледокола рассчитан еще на 20 лет эксплуатации.

Отметим, что "Джеймс Кларк Росс" – это не настоящий ледокол. Это полярное исследовательское судно, то есть оно может плавать во льдах, но не прокладывать через ледовые поля путь другим судам.

RRS James Clark Ross был построен в Великобритании. Эксплуатировать его начали в 1991 году. В составе британского научного флота его заменило новое судно аналогичного класса RRS Sir David Attenborough.

Характеристики судна:

полное водоизмещение – 7 767 тонн;

длина – 99 м, ширина – 19 м, осадка – 6,3 м;

силовая установка – дизель-электрическая (8 500 л.с.). На носу и корме есть подруливающие устройства;

скорость – 12 узлов (22 км/ч);

автономность – 57 дней;

экипаж – 26 человек и до 50 научных сотрудников.

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