Вчені з'ясували вік останків кита, знайдених в районі станції "Вернадський" (фото)

Морське тварина померла, коли до народження князя Володимира і княгині Ольги залишалося ще три століття.

Вчені Національного антарктичного наукового центра України отримали результати радіовуглецевого аналізу останків кита, виявлених на острові Расмуссен в Антарктиді, неподалік від станції "Вернадський", повідомляє в Facebook прес-служба Центру.

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Згідно з цими результатами, зробленим в лабораторії польській Познані, з'ясувалося, що вік залишків кита становить 1350 років з можливою похибкою плюс-мінус 30 років.

Дослідники звертають увагу на те, що морська тварина померла в сьомому столітті – в епоху цивілізації майя і вікінгів, за три століття до правління князя Володимира і княгині Ольги.

З'ясувалося, що знайдені останки південного (антарктичного) підвиду синього кита довжиною не менше 26 метрів, це стало зрозуміло по довжині його щелепи.

[ + – ] скелет кита [ + – ] Довжина кита — не менше 26 метрів

Вчені відзначають, що дане відкриття має дуже важливе значення, так як в музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість з них належать іншому підвиду.

Дослідникам важливо зрозуміти, якими були кити до того, як їх з метою наживи стали масово знищувати люди.

Далі буде проведено генетичний аналіз останків кита, який дозволить знайти нові відомості про еволюцію цих тварин.

Раніше вчені з'ясували, як синім китам вдається врятуватися від морських судів.

Також ми писали, що на берега Флориди в 2019 році був викинутий кит довжиною 11,5 метрів, при цьому вчені заявили, що він виявився абсолютно новим видом.

А в Ємені в червні 2021 року була знайдена китова "блювота" вартістю 1,5 млн доларів.