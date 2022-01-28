Уперше за 20 років: український криголам вирушив у наукову експедицію вивчати Антарктиду (відео)

Науковці хочуть провести дослідження Південного океану, які допоможуть пояснити причини глобального потепління на Землі. А разом з американськими колегами планується вивчення фауни Антарктики та донних покладів.

Український криголам "Ноосфера" вирушив у перший рейс до антарктичної станції "Академік Вернадський". Судно вийшло з порту в Одесі із шістьма вченими на борту. Ще 28 дослідників приєдналися до них у чилійському порту Пунта-Аренасу. Після цього укомплектована експедиція вирушить до наукової станції, повідомляє агентство "Укрінформ".

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Відправлення криголаму в Антарктику було присвячено 28 січня не випадково, розповів на пресконференції директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

"Саме цього дня відкрили Антарктиду. Нині криголам вирушає до Антарктики, щоб доставити на станцію "Академік Вернадський" команду 27-ї Української експедиції та замінити наших зимівників, а також взяти на борт другу групу вчених — дослідників Південного океану", — наголосив директор НАНЦ.

Крім того, судно доставить полярникам річний запас провізії, технологічне обладнання та будівельні матеріали. Екіпаж криголама очолив український капітан Павло Панасюк, який має величезний досвід роботи на іноземних науково-дослідних судах.

Програма досліджень передбачає океанографічні досліди поблизу Аргентинських островів, на Південно-Шотландському та Південно-Оркнейському полігоні, де проходять основні міграційні шляхи криля, риб і китів. Завдяки дослідженням можна отримати унікальні дані про те, як змінилися океанографічні характеристики цих районів Південного океану за попередні три десятиліття. У цій частині світла зафіксовано найшвидші темпи потепління атмосфери, й учені хочуть зрозуміти чому і як це відбувається.

Дослідники також проводитимуть низку біологічних досліджень спільно з американськими вченими, а також аналізуватимуть вміст донних відкладень, зокрема ртуті.

Що за криголам "Ноосфера"?

До того як судно придбала в 2021 році Україна, воно називалося "RRS James Clark Ross". Криголам 20 років був флагманом Британської антарктичної служби (British Antarctic Survey, BAS). Британці подолали на ньому тисячі миль Світового океану та здійснили десятки відкриттів у різних куточках планети.

Характерною рисою дослідницького корабля є його розміри — зазвичай, наукові судна набагато менші. Крім того, на ньому встановлено спеціальну систему стабілізації. Британські океанографи зазначають, що могли не фіксувати обладнання, не переживаючи, що всі пристрої розкидає під час шторму.

Характеристики судна:

повна водотоннажність — 7 767 тонн;

довжина — 99 м, ширина — 19 м, осаду — 6,3 м;

силова установка — дизель-електрична (8 500 к. с.). На носі та кормі є підрулівні пристрої;

швидкість — 12 вузлів (22 км/год);

автономність — 57 днів;

екіпаж — 26 осіб і до 50 наукових співробітників.

Варто зазначити, що "Ноосфера" стала першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціонування. Досі українські моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені платити значні кошти за навчання за кордоном, а тепер вони зможуть навчатися в Україні.

Для того, щоб експедиція пройшла успішно, перед відправленням наукове судно пройшло технічне обслуговування і діагностику до порту Чорноморська. Команда судна перед експедицією пройшла спецпідготовку.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені Національного антарктичного наукового центру України отримали результати радіовуглецевого аналізу рештків кита, знайдених на острові Расмуссен в Антарктиді, неподалік станції "Вернадський".