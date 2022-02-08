Карта космічних скарбів. Учені назвали точку на Землі, де знаходяться 300 тис. метеоритів

Метеорити падають по всій території планети, але є одне місце, де їх найбільше. Але дістати їх звідти важко та небезпечно.

Учені з Делфтського технічного університету в Нідерландах за допомогою штучного інтелекту створили карту для пошуку метеоритів. Їхні розрахунки показують, що понад 300 тисяч метеоритів можна знайти в Антарктиді. Навколишнє середовище й унікальні процеси на цьому континенті полегшують пошук космічного каміння, хоча це дуже важко й іноді небезпечно, повідомляє ScienceAlert.

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"За допомогою супутникових спостережень за температурою, швидкістю пересування льоду, поверхневим покривом в Антарктиді можна виявити ділянки, де накопичилися метеорити", — каже Вероніка Толленаар із Делфтського технічного університету.

За словами вчених, в Антарктиді знаходиться понад 300 тисяч метеоритів, і вони тільки й чекають на те, щоб їх знайшли. Дослідники дійшли висновку, що є кілька місць на континенті, які ще не досліджувала людина і там дуже багато метеоритів і найцікавіше те, що ці ділянки знаходяться недалеко від наукових станцій.

[ + – ] Учені збирають метеорити на льоду в Антарктиді Фото: ScienceAlert

Тисячі років метеорити падали на Землю і накопичувалися у крижаному покриві Антарктиди. З огляду на те, що льодовики рухаються, ці метеорити переміщуються разом із ними. Якщо льодовик наштовхується на велику перешкоду, в таких місцях як Трансантарктичні гори, лід піднімається і метеорити також піднімаються на поверхню. Крім того, антарктичні вітри поступово руйнують лід, оголюючи метеорити.

Кожен метеорит окремо занадто малий, щоб можна вказати місцезнаходження кожного, але за допомогою супутникових спостережень можна передбачити, де знаходиться їхня найбільша концентрація. Використовуючи штучний інтелект, учені змогли створити карту таких місць.

[ + – ] Учені дістають метеорит із льоду Фото: ScienceAlert

Наприклад, відомо, що багато метеоритів сконцентровані в ділянці блакитного льоду Антарктиди. Блакитний лід, який контрастує з білим сніговим покривом, дозволяє легко виявляти та збирати метеорити під час польових робіт в Антарктиці.

[ + – ] Карта концентрації метеоритів в Антарктиді Фото: ScienceAlert

"Але в Антарктиді є багато місць, які ще не досліджувала людина. Тому ми створили карту, яка показує ймовірне місце розташування метеоритів", — говорить Толленаар.

Ви можете перейти за посиланням і побачити місця розміщення метеоритів в Антарктиді. Ці ділянки виділені оранжево-жовтим кольором.

Нагадуємо, що вперше за 20 років український криголам вирушив у наукову експедицію вивчати Антарктиду.