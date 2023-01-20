Целый рой из Оумуамуа. Вокруг Солнечной системы летает 10 млн межзвездных объектов

Новое исследование говорит о том, что межзвездные объекты должны довольно часто попадать в Солнечную систему и Оумуамуа не является чем-то необычным.

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Новое исследование Хорхе Пеньяррубиа из Эдинбургского университета, Великобритания предполагает, что вокруг Солнечной системы, а если быть точнее, то на ее окраинах, вращаются 10 млн межзвездных объектов. И иногда они попадают в пространство более близкое к Солнцу. То есть знаменитый межзвездный объект Оумуамуа и не менее известная межзвездная комета 2I/Борисова не являются чем-то необычным, пишет Inverse.

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Хорхе Пеньяррубиа создал компьютерную модель для того чтобы показать, как гравитация Солнца и гравитация нашей галактики влияют на межзвездные объекты, которые приближаются к Солнечной системе. Поскольку такой межзвездный камень, как Оумуамуа, вращается вокруг центра нашей галактики, он проходит близко к нашей звездной системе. Гравитация Млечного Пути замедляет движение такого объекта, чтобы гравитация Солнца могла притянуть его к себе на некоторое время.

[ + – ] Новое исследование Хорхе Пеньяррубиа из Эдинбургского университета, Великобритания предполагает, что вокруг Солнечной системы, а если быть точнее, то на ее окраинах, вращаются 10 млн межзвездных объектов. И иногда они попадают в пространство более близкое к Солнцу Фото: CORDIS

По словам Пеньяррубиа подобные объекты приближаются к Солнцу лишь ненадолго, чтобы затем набрать еще большую скорость и улететь в межзвездное пространство. Фокус уже подробно писал, что из себя оно представляет. Подобный принцип гравитационного маневра используют и земные космические аппараты, чтобы достичь планет во внешней Солнечной системе.

По словам Пеньяррубиа, поскольку Солнце постоянно захватывает новые межзвездные объекты и выбрасывает их обратно в далекий космос, то вокруг нашей звездной системы образуется гало из огромного количества таких космических камней. Ученый считает, что такие объекты могут составлять значительную часть Облака Оорта, гипотетического облака из ледяных объектов, окружающих самые дальние окраины нашей Солнечной системы.

[ + – ] Ученый считает, что такие объекты могут составлять значительную часть Облака Оорта, гипотетического облака из ледяных объектов, окружающих самые дальние окраины нашей Солнечной системы Фото: Pablo Carlos Budassi/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Однако трудно точно сказать, сколько межзвездных объектов являются частью нашей Солнечной системы в любой момент времени. Астрономы еще даже точно не уверены, сколько комет и других объектов находится в Облаке Оорта, не говоря уже о том, сколько из этих объектов являются пришельцами из других систем. Но модель Пеньяррубиа показывает, что их должно быть примерно 10 миллионов. Ученый даже предполагает, что несколько сотен из них могут вращаться так же близко к Солнцу, как и Нептун.

[ + – ] Еще в 2017 году ученые обнаружили в нашей Солнечной системе длинный узкий космический камень, который получил название Оумуамуа, и по оценкам его длина составляла от 100 до 1000 метров Фото: Inverse

Еще в 2017 году ученые обнаружили в нашей Солнечной системе длинный узкий космический камень, который получил название Оумуамуа, и по оценкам его длина составляла от 100 до 1000 метров. Тогда ученые выяснили, что этот камень прибыл из другой звездной системы. Как уже писал Фокус, известный ученый из Гарварда считает, что это был обломок корабля инопланетян. А в 2019 году ученые обнаружили в Солнечной системе другой межзвездный объект, который оказался кометой и ее назвали комета 2I/Борисов, как уже писал Фокус.

По словам Пеньяррубиа, существование этих объектов напоминает нам, что наша Солнечная система не находится в герметичном пузыре, который изолирован от остальной галактики. В то же время, как уже писал Фокус, нашу звездную систему окружает, хоть и не герметичный, но гигантский космический пузырь.

Если Пеньяррубиа прав касательно огромного количества межзвездных объектов на краю Солнечной системы, пишет Inversе, то у ученых есть шанс их изучить и понять, как формировались и развивались другие звездные системы. Но проблема в том, что их еще нужно обнаружить.

Но найти эти объекты будет непросто. Модель Пеньяррубиа показывает, что большинство из них находятся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть даже с помощью самых современных телескопов. Даже космический телескоп Уэбб не может показать, что находится в большей части Облака Оорта из-за того, что эти объекты маленькие, холодные и отражают слишком мало света. В то же время, как считает ученый, новые телескопы смогут это сделать.

"Возможно эти межзвездные объекты, которые находятся вокруг Солнечной системы имеют тот же химический состав, что и известные нам объекты вокруг Солнца", — говорит Пеньяррубиа.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили очень необычный космический объект, который на самом деле является планетой, которая имеет важное свойство звезды.