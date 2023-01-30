Сырье для жизни. Интригующий метеорит с Марса показал "огромное органическое разнообразие"

Новый анализ известного метеорита может помочь ученым понять была ли жизнь на Марсе.

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Ученые провели новый анализ метеорита Тиссинт, который прилетел на Землю с Марса и упал еще в 2011 году в Марокко. Интригующим этот метеорит делает наличие в его составе, как выяснили ученые, большое разнообразие органических веществ. Ученые считают, что новые данные помогут лучше понять, была ли когда-либо на Марсе жизнь, пишет ScienceAlert.

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Тиссинт – это метеорит, который весит 7 кг и этот камень улетел с Марса еще 700 тысяч лет назад в результате удара по поверхности крупного астероида.

"У Земли и Марса очень много общего, что касается процессов их эволюции. Но жизнь на Земле появилась, а была ли она на Марсе? До сих пор точно не известно, хотя существуют предположения, что все-таки была. Но нужны более тщательные исследования", — говорит Филипп Шмитт-Копплин из Мюнхенского технического университета, Германия.

Что из себя представляют органические молекулы? Это молекулы, которые состоят из атомов углерода, связанных с атомами водорода. Еще они могут иметь в своем составе кислород, азот и другие элементы. Четыре основных класса органических молекул включают углеводы, белки, нуклеиновые кислоты и липиды.

На Земле органические молекулы неразрывно связаны с существованием жизни, но есть не биологические процессы, которые могут создать эти молекулы. Нечто подобное ученые уже видели в других метеоритах с Марса.

[ + – ] Ученые провели новый анализ метеорита Тиссинт, который прилетел на Землю с Марса и упал еще в 2011 году в Марокко. Интригующим этот метеорит делает наличие в его составе, как выяснили ученые, большое разнообразие органических веществ Фото: ScienceAlert

Кстати, состав метеорита Тиссинт сравнивают с органическим составом метеорита ALH 84001, который также прибыл с Марса и его тщательно изучали в конце 90-х годов прошлого века. Изначально ученые даже предположили, что в его составе можно обнаружить окаменелости микроорганизмов, но позже оказалось, что ничего подобного там нет.

По словам Эндрю Стила из Института Карнеги, США, нужно точно понимать какие именно процессы стояли за появлением органических молекул, что определить насколько вероятно то, что на Марсе могла появиться жизнь и что именно могло способствовать этому.

Ученые провели тщательный анализ органического состава марсианского метеорита Тиссинт и обнаружили здесь большое химическое разнообразие и большое количество сложных молекул. Кстати, этот анализ предоставил некоторые подсказки о древних геологических процессах на Марсе в его коре и мантии.

[ + – ] стати, состав метеорита Тиссинт сравнивают с органическим составом метеорита ALH 84001, который также прибыл с Марса и его тщательно изучали в конце 90-х годов прошлого века. Изначально ученые даже предположили, что в его составе можно обнаружить окаменелости микроорганизмов, но позже оказалось, что ничего подобного там нет Фото: ScienceAlert

В рамках исследования ученые обнаружили множество органических соединений магния, которые никогда ранее не находили на Марсе. Это может дать новые доказательства существования геохимических процессов, которые происходили в недрах планеты и таким образом будет установлена связь между минеральной эволюцией Красной планеты и углеродным циклом.

По словам Шмитт-Копплина, метеориты хорошо отражают химический состав космических тел, которые являются их родиной. Но все же нужно дождаться доставки образцов с поверхности Марса, которые собрал марсоход Perseverance в 2033 году. Тогда более точно можно будет понять, как именно появились на планете органические соединения.

Фокус уже писал о том, что Европейское космическое агентство показало, каким образом будут собраны образцы и отправлены на Землю.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в Антарктиде один из самых больших метеоритов за целое столетие.