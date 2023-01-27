Рука помощи в 2,5 м: в ЕКА показали робота, который заберет ценный груз с Марса (видео)

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало роботизированный манипулятор, который будет собирать образцы марсианской породы для отправки на Землю.

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В рамках миссии по доставке образцов горной породы с Марса на Землю, которая называется Mars Sample Return важнейшую роль будет играть роботизированный манипулятор длиной 2,5 метра. В ЕКА создали видеоролик, который демонстрирует его способности, пишет Gizmodo.

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Mars Sample Return – это совместная миссия NASA и ЕКА, которая должна доставить марсианские образцы, собранные марсоходом Perseverance, на Землю уже в 2033 году. В этой миссии будет задействовано несколько космических аппаратов, среди них и специальный посадочный аппарат, оснащенный роботизированным манипулятором Sample Transfer Arm ("Рука для переноса образцов").

Эта рука имеет длину в 2,5 метра и будет собирать с поверхности Марса оставленные здесь титановые трубки с образцами, чтобы затем переместить их на небольшую ракету Mars Ascent Vehicle. Та в свою очередь вынесет груз на орбиту и передаст космическому аппарату Earth Return Orbiter. А этот аппарат уже полетит на Землю и доставит ученым драгоценный груз для изучения с целью обнаружить в образцах признаки древней микробной жизни.

[ + – ] Эта рука имеет длину в 2,5 метра и будет собирать с поверхности Марса оставленные здесь титановые трубки с образцами, чтобы затем переместить их на небольшую ракету Mars Ascent Vehicle Фото: ESA

По данным ЕКА, роботизированная рука является автономной и оснащена набором датчиков, двумя камерами и специальным захватом, который помогает поднимать трубки с образцами с поверхности и перемещать их внутрь посадочного аппарата.

Марсоход Perseverance в течение своего долгого путешествия по кратеру Езеро собирал образцы местной горной породы и надежно прятал их в титановые трубки, которые хранились внутри аппарата. Но, как уже писал Фокус, часть этих трубок марсоход выбросил на поверхность и таким образом создал первый в истории склад на другой планете.

[ + – ] Марсоход Perseverance в течение своего долгого путешествия по кратеру Езеро собирал образцы местной горной породы и надежно прятал их в титановые трубки, которые хранились внутри аппарата Фото: NASA

Этот склад создан был не просто так. В случае, если Perseverance не сможет самостоятельно доехать к месту посадки нового космического аппарата для сбора образцов, то за титановыми трубками прилетят два летательных аппарата и заберут их. Затем они сбросят их на поверхность возле приземлившегося посадочного аппарата с роботизированной рукой. То есть ученые рассматривают два варианта развития событий: или манипулятор заберет образцы непосредственно у марсохода, или эти действия произойдут уже без участия Perseverance.

На новом видео, которое опубликовало ЕКА показано, как именно будет действовать роботизированная рука. Сначала она поднимет трубку с образцом с поверхности, а затем переместит ее в свое хранилище.

Космический аппарат Earth Return Orbiter должен отправится к Марсу уже в 2027 году, а через год на Марс полетит и посадочный аппарат. Если все пойдет по плану, то уже через 10 лет ученые смогут узнать, была ли когда-либо жизнь на Марсе.

Фокус также писал о том, что космический аппарат NASA нашел на Марсе медведя. Орбитальный аппарат NASA сделал изображение поверхности Красной планеты, на котором видно очертания знаменитого героя детской литературы.