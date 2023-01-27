Рука допомоги в 2,5 м: у ЄКА показали робота, який забере цінний вантаж із Марса (відео)

Європейське космічне агентство (ЄКА) показало роботизований маніпулятор, який збиратиме зразки марсіанської породи для відправлення на Землю.

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У межах місії з доставки зразків гірської породи з Марса на Землю, яка називається Mars Sample Return, найважливішу роль гратиме роботизований маніпулятор довжиною 2,5 метра. У ЄКА створили відеоролик, який демонструє його здібності, пише Gizmodo.

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Mars Sample Return – це спільна місія NASA та ЕКА, яка має доставити марсіанські зразки, зібрані марсоходом Perseverance, на Землю вже 2033 року. У цій місії буде задіяно декілька космічних апаратів, серед них і спеціальний посадковий апарат, оснащений роботизованим маніпулятором Sample Transfer Arm ("Рука для перенесення зразків").

Ця рука має довжину 2,5 метра і збиратиме з поверхні Марса залишені тут титанові трубки зі зразками, щоб потім перемістити їх на невелику ракету Mars Ascent Vehicle. Та, у свою чергу, винесе вантаж на орбіту і передасть космічному апарату Earth Return Orbiter. А цей апарат вже полетить на Землю і доставить ученим дорогоцінний вантаж для вивчення з метою виявити у зразках ознаки стародавнього мікробного життя.

[ + – ] Ця рука має довжину 2,5 метра і збиратиме з поверхні Марса залишені тут титанові трубки зі зразками, щоб потім перемістити їх на невелику ракету Mars Ascent Vehicle Фото: Apophis

За даними ЄКА, роботизована рука є автономною та оснащена набором датчиків, двома камерами та спеціальним захопленням, яке допомагає піднімати трубки із зразками з поверхні та переміщати їх усередину посадкового апарату.

Марсохід Perseverance протягом своєї довгої подорожі кратером Езеро збирав зразки місцевої гірської породи і надійно ховав їх у титанові трубки, які зберігалися всередині апарату. Але, як писав Фокус, частину цих трубок марсохід викинув на поверхню і в такий спосіб створив перший історії склад на іншій планеті.

[ + – ] Марсохід Perseverance протягом своєї довгої подорожі кратером Езеро збирав зразки місцевої гірської породи і надійно ховав їх у титанові трубки, які зберігалися всередині апарату. Фото: NASA

Цей склад створено не просто так. Якщо Perseverance не зможе самостійно доїхати до місця посадки нового космічного апарату для збору зразків, то за титановими трубками прилетять два літальних апарати і заберуть їх. Потім вони скинуть їх на поверхню біля посадкового апарату, що приземлився, з роботизованою рукою. Тобто вчені розглядають два варіанти розвитку подій: або маніпулятор забере зразки безпосередньо у марсохода, або ці дії відбудуться без участі Perseverance.

На новому відео, яке опублікувало ЄКА, показано, як саме діятиме роботизована рука. Спочатку вона підніме трубку із зразком з поверхні, а потім перемістить її у своє сховище.

Космічний апарат Earth Return Orbiter має вирушити до Марса вже 2027 року, а за рік на Марс полетить і посадковий апарат. Якщо все піде за планом, то вже через 10 років вчені зможуть дізнатися, чи було колись життя на Марсі.

Фокус також писав про те, що космічний апарат NASA знайшов на Марсі ведмедя. Орбітальний апарат NASA зробив зображення поверхні Червоної планети, де видно обриси знаменитого героя дитячої літератури.