Марсіанський Паддінгтон. Космічний апарат NASA знайшов на Марсі ведмедя (фото)

Орбітальний апарат NASA зробив зображення поверхні Червоної планети, де видно обриси знаменитого героя дитячої літератури.

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Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який досліджує Марс з орбіти за допомогою своєї потужної камери HiRISE, зробив нове зображення поверхні Червоної планети. І це зображення дуже нагадує літературного та кіногероя – ведмедя Паддінгтона, пише Daily Mail.

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Обриси морди ведмедя, який чи то посміхається, чи чимось незадоволений — саме це побачив космічний апарат NASA на поверхні Марса.

За допомогою дуже потужної камери HiRISE апарат Mars Reconnaissance Orbiter з висоти 250 км зробив знімок поверхні планети і в NASA відразу припустили, що це зображення схоже на знаменитого літературного та кіногероя — ведмедя Паддінгтона.

[ + – ] Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який досліджує Марс з орбіти за допомогою своєї потужної камери HiRISE, зробив нове зображення поверхні Червоної планети. І це зображення дуже нагадує літературного та кіногероя — ведмедя Паддінгтона. Фото: NASA

Про цього ведмедя написав свою книгу "Ведмедик на ім'я Паддінгтон" англійський письменник Майкл Бонд і зараз вона вважається класикою дитячої літератури. Вже у 21 столітті Паддінгтон став ще більш відомим завдяки двом повнометражним фільмам.

[ + – ] Про цього ведмедя написав свою книгу "Ведмедик на ім'я Паддінгтон" англійський письменник Майкл Бонд і зараз вона вважається класикою дитячої літератури. Вже в 21 столітті Паддінгтон став ще відомішим завдяки двом повнометражним фільмам. Фото: trump-elections

У NASA пояснили, що насправді на цій фотографії поверхні Марса показано похований ударний кратер.

Наприклад, V-подібна структура, яка здається носом і ротом ведмедя – це височини з вулканічними отворами. Те, що здається контуром морди ведмедя – це круговий розлам поверхні і, швидше за все, він пов'язаний із осіданням відкладень над похованим ударним кратером. Ці відкладення можуть бути лавовими потоками. Що стосується очей ведмедя, то це два маленькі ударні кратери.

Навіть незважаючи на те, що насправді нічого незвичайного на поверхні Марса, зокрема ніякого рукотворного зображення ведмедя, немає, все одно це дивовижний знімок, який вражає.

Раніше Фокус писав про те, що космічний апарат NASA зробив зображення "щасливої особи" на поверхні Марса. Орбітальний апарат зробив знімок кратера, схожого на усміхнене обличчя.

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