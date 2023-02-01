Инопланетные гонки. Вертолет Ingenuity установил новый рекорд на Марсе (видео)

Во время очередного полета над поверхностью Красной планеты летательный аппарат преодолел огромное расстояние в очень сжатые сроки.

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Первый летательный аппарат в истории человечества, который находится на другой планете, во время очередного полета доказал, что он способен на невероятные достижения, пишет Space.

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Вертолет Ingenuity, который с февраля 2021 года вместе с марсоходом Perseverance исследует кратер Езеро в поисках внеземной жизни, совершил свой 41 полет над поверхностью Марса. Кратер Езеро, диаметром в 45 км, как считают ученые когда-то был заполнен водой, а значит здесь могла быть микробная жизнь. Именно ее и ищет марсоход Perseverance, а в этом ему помогает вертолет Ingenuity.

Фокус ранее уже писал о том, что данный летательный аппарат смог подняться над поверхностью Марса на рекордную для себя высоту еще в декабре прошлого года.

[ + – ] Во время очередного вылета вертолет делал снимки поверхности Марса, из которых ученые создали небольшой видеоролик. На снимках можно увидеть тень летательного аппарата на поверхности, а также следы, которые оставил марсоход Perseverance в время движения Фото: NASA

Но сейчас у него есть новое достижение. Во время очередного вылета, 41-го по счету (а это в 8 раз больше полетов, чем предполагали ученые из NASA для данного аппарата) он смог преодолеть расстояние в 183 метра. Правда это совокупное расстояние, которое учитывает дистанцию между местом взлета, крайней точкой полетной миссии и его возвращение обратно. Но и это еще не все. Вертолет Ingenuity смог выполнить данный полет за невероятные для него 109 секунд, то есть он летел с намного большей скоростью, чем раньше.

Во время очередного вылета вертолет делал снимки поверхности Марса, из которых ученые создали небольшой видеоролик. На снимках можно увидеть тень летательного аппарата на поверхности, а также следы, которые оставил марсоход Perseverance в время движения. 41-й вылет стал возможным после того, как на Марсе утихла небольшая песчаная буря.

Что касается марсохода Perseverance, то, как уже писал Фокус, завершил складирование на поверхности Марса запасных трубок с образцами местной породы, которые возможно будут отправлены на Землю вначале 2030-х годов. Дело в том, что у марсохода внутри хранится основной набор образцов, которые должны быть доставлены на Землю в 2033 году. Но это произойдет только в том случае, если марсоход самостоятельно сможет добраться к месту посадки специального аппарата, который и заберет основные образцы. Как это будет Фокус уже писал.

Если же Perseverance не "доживет" до момента отправки образцов на Землю, то здесь пригодится его резервный "склад" из трубок с образцами. За ними прилетят похожие на Ingenuity два вертолета и заберут их к месту отправки на орбиту. Находящийся там космический аппарат будет ключевым в этой миссии, ведь он доставит весь собранный на Марсе материал ученым. По крайней мере таков план миссии Mars Sample Return, которую готовят NASA и Европейское космическое агентство.

41-й полет вертолета Ingenuity показывает, что данная технология является не просто рабочей, но и очень эффективной, что открывает путь для разработок новых летательных аппаратов, которые отправятся не только на Марс, но и на другие объекты Солнечной системы в будущем.

Сейчас Ingenuity является незаменимым помощником для марсохода Perseverance, ведь он помогает наземному аппарату находить новые цели для исследования, а также избегать опасных участков на поверхности Марса.

Фокус также писал о том, что интригующий метеорит с Марса показал ученым "огромное органическое разнообразие". Новый анализ известного метеорита может помочь ученым понять была ли жизнь на Красной планете.