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Технологии и наука

С шиком на Марс. Rolls-Royce представила проект ядерного двигателя для космических ракет (фото)

ядерный реактор, ядерный двигатель, Rolls-Royce
Фото: space.com | Компания Rolls-Royce представила проект ядерного двигателя для космических ракет

Компания работает с Космическим агентством Великобритании в рамках создания новых типов двигателей для космических ракет, которые позволят осуществлять более быстрые путешествия в космосе.

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Системы ядерного деления, которые используют энергию, выделенную при расщеплении атомов, можно использовать для обеспечения электроэнергией будущих баз на Луне и Марсе. С другой стороны, ядерные двигатели могут помочь сократить время путешествия в космосе для космических ракет. Например, ракета с таким двигателем доставит астронавтов на Марс не за 6-9 месяцев, как это могут сделать нынешние космические ракеты, а в разы быстрее. Как раз в рамках реализации проекта по созданию нового типа космического двигателя компания Rolls-Royce представила свою версию этого ядерного устройства, пишет Space.

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Компания Rolls-Royce, которая работает совместно с Космическим агентством Великобритании над созданием новых типов двигателей для космических ракет, может стать причастной к новой эре в космических путешествиях. Несколько дней назад компания представила предварительную версию ядерного микрореактора, который может стать частью новой двигательной системы для будущих космических ракет.

Марс Fullscreen
Системы ядерного деления, которые используют энергию, выделенную при расщеплении атомов, можно использовать для обеспечения электроэнергией будущих баз на Луне и Марсе. С другой стороны, ядерные двигатели могут помочь сократить время путешествия в космосе для космических ракет. Например, ракета с таким двигателем доставит астронавтов на Марс не за 6-9 месяцев, как это могут сделать нынешние космические ракеты, а в разы быстрее
Фото: NASA

По словам разработчиков, уран, который заключен в реакторе окружен нескольким защитными слоями. Таким образом даже самые экстремальные условия космоса не повлияют на целостность конструкции и ее работоспособность.

ядерный реактор, ядерный двигатель, Rolls-Royce Fullscreen
По словам разработчиков, уран, который заключен в реакторе окружен нескольким защитными слоями. Таким образом даже самые экстремальные условия космоса не повлияют на целостность конструкции и ее работоспособность
Фото: space.com

Ядерные энергетические системы уже давно используются в космических аппаратах. Речь идет о радиоизотопных термоэлектрических генераторах (РТГ), которые на самом деле не являются ядерными реакторами, то есть здесь не происходит ядерное деление. Это ядерные батареи, которые преобразуют тепло, выделяемое при распаде радиоактивных элементов, в электроэнергию.

Например, РТГ до сих пор обеспечивают энергией такие космические аппараты как "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые уже несколько лет находятся в межзвездном пространстве, как уже писал Фокус. Также РТГ используют и марсоходы Perseverance и Curiosity, которые в настоящее время занимаются изучением Марса.

марсоход Fullscreen
Также РТГ используют и марсоходы Perseverance и Curiosity, которые в настоящее время занимаются изучением Марса
Фото: NASA

Пока что человечество не создало ядерные двигатели для космических ракет, которые бы позволили значительно сократить время путешествий в космосе. Но, как уже писал Фокус, сейчас идет разработка ядерного двигателя для космической ракеты, которая сможет доставить астронавтов на Марс за рекордные полтора месяца.

С другой стороны, существует еще и термоядерный синтез, во время которого происходит не деление атомов, а их слияние. Во время этого синтеза выделяется еще больше энергии, чем при ядерном делении и такой процесс происходит внутри звезд. Термоядерные двигатели также могут стать реальностью в будущем, что позволит космическим ракетам летать еще быстрее.

Но перед тем как использовать термоядерную энергию в космосе, нужно научится ее получать и использовать на Земле. Хотя, как уже писал Фокус, недавно в этом плане произошел значительный прорыв, но многие скептики не уверены в том, что термоядерная энергия — это реальность ближайшего будущего.

Также ученые нужно решить несколько важных проблем для того чтобы создать полноценный ядерный двигатель, не говоря уже о термоядерном:

  • Нужно обеспечить безопасность астронавтов, чтобы они не пострадали от использования такого двигателя;
  • Нужно сделать так, чтобы двигатель был максимально компактным и в то же время очень мощным — чем меньше устройство, тем ниже стоимость полета;
  • И самое главное, ядерный двигатель должен выдержать все экстремальные условия космоса и быть максимально долговечным.
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Стоит отметить, что ядерная энергия давно уже стала "героем" научно-фантастических романов и фильмов. Например, с ядерной энергией даже была связана шутка в известном фильме 2015 года "Марсианин"
Фото: newsweek

Стоит отметить, что ядерная энергия давно уже стала "героем" научно-фантастических романов и фильмов. Например, с ядерной энергией даже была связана шутка в известном фильме 2015 года "Марсианин". В фильме астронавт Марк Уотни, которого играет актер Мэтт Дэймон, чтобы обеспечить теплом свой вездеход на Марсе, выкапывает погребенный в реголите из соображений безопасности ядерный реактор. И как раз в это время герой фильма говорит, что в его учебном пособии по Марсу есть раздел о наземных операциях, который называется "Марк, не выкапывай большой ящик с плутонием".

Что касается Марса, то как уже писал Фокус, вертолет Ingenuity установил новый рекорд на этой планете — летательный аппарат преодолел огромное расстояние в очень сжатые сроки.