С шиком на Марс. Rolls-Royce представила проект ядерного двигателя для космических ракет (фото)

Компания работает с Космическим агентством Великобритании в рамках создания новых типов двигателей для космических ракет, которые позволят осуществлять более быстрые путешествия в космосе.

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Системы ядерного деления, которые используют энергию, выделенную при расщеплении атомов, можно использовать для обеспечения электроэнергией будущих баз на Луне и Марсе. С другой стороны, ядерные двигатели могут помочь сократить время путешествия в космосе для космических ракет. Например, ракета с таким двигателем доставит астронавтов на Марс не за 6-9 месяцев, как это могут сделать нынешние космические ракеты, а в разы быстрее. Как раз в рамках реализации проекта по созданию нового типа космического двигателя компания Rolls-Royce представила свою версию этого ядерного устройства, пишет Space.

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Компания Rolls-Royce, которая работает совместно с Космическим агентством Великобритании над созданием новых типов двигателей для космических ракет, может стать причастной к новой эре в космических путешествиях. Несколько дней назад компания представила предварительную версию ядерного микрореактора, который может стать частью новой двигательной системы для будущих космических ракет.

[ + – ] Системы ядерного деления, которые используют энергию, выделенную при расщеплении атомов, можно использовать для обеспечения электроэнергией будущих баз на Луне и Марсе. С другой стороны, ядерные двигатели могут помочь сократить время путешествия в космосе для космических ракет. Например, ракета с таким двигателем доставит астронавтов на Марс не за 6-9 месяцев, как это могут сделать нынешние космические ракеты, а в разы быстрее Фото: NASA

По словам разработчиков, уран, который заключен в реакторе окружен нескольким защитными слоями. Таким образом даже самые экстремальные условия космоса не повлияют на целостность конструкции и ее работоспособность.

[ + – ] По словам разработчиков, уран, который заключен в реакторе окружен нескольким защитными слоями. Таким образом даже самые экстремальные условия космоса не повлияют на целостность конструкции и ее работоспособность Фото: space.com

Ядерные энергетические системы уже давно используются в космических аппаратах. Речь идет о радиоизотопных термоэлектрических генераторах (РТГ), которые на самом деле не являются ядерными реакторами, то есть здесь не происходит ядерное деление. Это ядерные батареи, которые преобразуют тепло, выделяемое при распаде радиоактивных элементов, в электроэнергию.

Например, РТГ до сих пор обеспечивают энергией такие космические аппараты как "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые уже несколько лет находятся в межзвездном пространстве, как уже писал Фокус. Также РТГ используют и марсоходы Perseverance и Curiosity, которые в настоящее время занимаются изучением Марса.

[ + – ] Также РТГ используют и марсоходы Perseverance и Curiosity, которые в настоящее время занимаются изучением Марса Фото: NASA

Пока что человечество не создало ядерные двигатели для космических ракет, которые бы позволили значительно сократить время путешествий в космосе. Но, как уже писал Фокус, сейчас идет разработка ядерного двигателя для космической ракеты, которая сможет доставить астронавтов на Марс за рекордные полтора месяца.

С другой стороны, существует еще и термоядерный синтез, во время которого происходит не деление атомов, а их слияние. Во время этого синтеза выделяется еще больше энергии, чем при ядерном делении и такой процесс происходит внутри звезд. Термоядерные двигатели также могут стать реальностью в будущем, что позволит космическим ракетам летать еще быстрее.

Но перед тем как использовать термоядерную энергию в космосе, нужно научится ее получать и использовать на Земле. Хотя, как уже писал Фокус, недавно в этом плане произошел значительный прорыв, но многие скептики не уверены в том, что термоядерная энергия — это реальность ближайшего будущего.

Также ученые нужно решить несколько важных проблем для того чтобы создать полноценный ядерный двигатель, не говоря уже о термоядерном:

Нужно обеспечить безопасность астронавтов, чтобы они не пострадали от использования такого двигателя;

Нужно сделать так, чтобы двигатель был максимально компактным и в то же время очень мощным — чем меньше устройство, тем ниже стоимость полета;

И самое главное, ядерный двигатель должен выдержать все экстремальные условия космоса и быть максимально долговечным.

[ + – ] Стоит отметить, что ядерная энергия давно уже стала "героем" научно-фантастических романов и фильмов. Например, с ядерной энергией даже была связана шутка в известном фильме 2015 года "Марсианин" Фото: newsweek

Стоит отметить, что ядерная энергия давно уже стала "героем" научно-фантастических романов и фильмов. Например, с ядерной энергией даже была связана шутка в известном фильме 2015 года "Марсианин". В фильме астронавт Марк Уотни, которого играет актер Мэтт Дэймон, чтобы обеспечить теплом свой вездеход на Марсе, выкапывает погребенный в реголите из соображений безопасности ядерный реактор. И как раз в это время герой фильма говорит, что в его учебном пособии по Марсу есть раздел о наземных операциях, который называется "Марк, не выкапывай большой ящик с плутонием".

Что касается Марса, то как уже писал Фокус, вертолет Ingenuity установил новый рекорд на этой планете — летательный аппарат преодолел огромное расстояние в очень сжатые сроки.