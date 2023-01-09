Создание энергии Солнца. Получение термоядерной энергии снова отдалилось на годы: что произошло

Крайний срок для создания плазмы, необходимой для термоядерного синтеза, чтобы получить почти безграничную энергию, был смещен.

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Создание термоядерного синтеза, с помощью которого можно получить почти безграничную чистую энергию, столкнулось с новыми проблемами. Генеральный директор Международной организации ИТЭР Пьетро Барабаски заявил о том, что реализация проекта задерживается, пишет Express.

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Меньше месяца назад американские физики сообщили о настоящем научном прорыве в создании термоядерного синтеза, как уже писал Фокус. Термоядерный синтез – это процесс, который поддерживает жизнь всех звезд и если удастся его постоянно поддерживать на Земле, то это станет ключом к получению почти безграничной и чистой энергии, которая позволит человечеству отказаться от ископаемого топлива.

[ + – ] Создание термоядерного синтеза, с помощью которого можно получить почти безграничную чистую энергию, столкнулось с новыми проблемами. Генеральный директор Международной организации ИТЭР Пьетро Барабаски заявил о том, что реализация проекта задерживается Фото: Express

Ученые называют термоядерный синтез "Святым Граалем" энергетики и американским физикам удалось впервые потратить на создание этой реакции меньше энергии, чем было выделено в результате термоядерного синтеза.

Но существует еще один международный проект, целью которого является создание Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), который строится во Франции. В этом реакторе ученые также хотят запустить термоядерный синтез и в результате получить термоядерную энергию.

[ + – ] Термоядерный синтез – это процесс, который поддерживает жизнь всех звезд и если удастся его постоянно поддерживать на Земле, то это станет ключом к получению почти безграничной и чистой энергии, которая позволит человечеству отказаться от ископаемого топлива Фото: NASA

Во время термоядерного синтеза происходит слияние атомов водорода, а не расщепление атомов элементов, как в обычных ядерных реакторах. И для этого необходима нагретая до очень высоких температур плазма, чтобы получить огромное количество энергии.

Уже более 10 лет продолжается строительство экспериментального термоядерного реактора, и в этот проект свои деньги вкладывают 35 стран мира. Но за прошедшие годы проект ИТЭР столкнулся с рядом технических и финансовых проблем. Изначально к 2025 году реактор должен был приступить к работе и к этому времени должна была быть создана плазма для создания термоядерной реакции.

Но Пьетро Барабаски, который стал генеральным директором Международной организации ИТЭР в сентябре прошлого года, заявил о том, что сроки реализации поставленной задачи придется сместить.

По его словам, изначальные сроки реализации поставленных задач были нереалистичными. Также он упомянул о том, что существуют серьезные технические проблемы в создании термоядерного реактора, а также были выявлены следы повреждений в тепловом щите, который защищает внешнее пространство вокруг реактора от огромного количества тепла, выделяемого в процессе термоядерного синтеза.

По словам Барабаски, на решение этих проблем уйдут не несколько месяцев, а несколько лет. И нужно решить не только технические, но и финансовые проблемы, чтобы избежать перерасхода средств. Новый график запуска реактора планируют определить только в конце текущего года. Барабаски надеется, что проект ИТЭР сможет полноценно работать уже к 2035 году.

В то же время, как уже писал Фокус, некоторые ученые считают, что термоядерная энергия уже не спасет человечество и новые научные прорывы в этой области были совершены слишком поздно. Также ученые сомневаются в том, что термоядерная энергия является действительно чистой и безопасной.