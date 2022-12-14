Уже официально. Ученые смогли впервые получить безграничную энергию, как в недрах Солнца: в чем суть

По словам ученых, вскоре можно будет отказаться как от атомных электростанций, так и от ископаемого топлива.

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Впервые в истории ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, США, в экспериментальном термоядерном реакторе получили больше энергии, чем им пришлось потратить на поддержание термоядерной реакции. Этот научный прорыв стал результатом многих десятилетий испытаний и на это было потрачено несколько миллиардов долларов, пишет Live Science.

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Фокус уже писал о том, что информация об одном из величайших научных достижений просочилась в американские СМИ пару дней назад. Но, 13 декабря, представители Министерства энергетики США официально заявили о том, что во время создания термоядерной реакции в экспериментальном реакторе физикам впервые удалось получить больше энергии, чем они потратили на создание самой реакции.

Что такое термоядерная реакция?

Термоядерная реакция – это процесс, который происходит внутри всех звезд. Благодаря ей звезды, как и наше Солнце, получают топливо для своей жизни и могут создавать тепло и свет. В ядрах звезд происходит слияние атомов водорода, а это самый распространенный элемент во Вселенной, и появляются атомы гелия. В результате такого слияния выделяется невообразимо огромное количество энергии.

Многие десятилетия физики пытались создать условия, которые имеются в недрах Солнца. Для этого нужно было создать в реакторе огромные температуры и давление, чтобы превратить топливо в воспламененную плазму, а затем еще и удержать эту плазму в реакторе на длительное время.

Научный прорыв

Теперь же согласно заявлению ученых, им удалось с помощью мощнейших лазерных лучей превратить изотопы водорода, дейтерий и тритий, в воспламененную плазму. В результате термоядерной реакции они получили 3,15 МДж энергии, при этом на создание реакции ушло 2,05 МДж энергии.

[ + – ] Теперь же согласно заявлению ученых, им удалось с помощью мощнейших лазерных лучей превратить изотопы водорода, дейтерий и тритий, в воспламененную плазму. В результате термоядерной реакции они получили 3,15 МДж энергии, при этом на создание реакции ушло 2,05 МДж энергии Фото: Live Science

Этот исторический научный прорыв знаменует собой первый шаг к получению чистой, почти безграничной энергии, которая может изменить всю нашу планету. Ведь в отличие от тех же ядерных реакторов на АЭС, создание термоядерной энергии не создает почти никаких отходов. При этом она очень дешевая и ее получается такое огромное количество, что по словам физиков, можно будет отказаться как от атомных электростанций, так и от ископаемого топлива.

Суть эксперимента

По словам Джилл Хруби, представителя Министерства энергетики США, во время эксперимента ученые использовали 192 очень мощных лазера, которые нагрели капсулу из дейтерия и трития до более чем 3 млн градусов Цельсия и на некоторое время в реакторе была создана среда такая же, как и внутри Солнца.

"Это начало к получению источника чистой энергии, который может произвести революцию в мире", — говорит Хруби.

Стоит уточнить, что историческое событие длилось всего менее десяти миллиардных долей секунды. Но в любом случае это важнейшая веха в научных достижениях 21 века. Некоторые скептики утверждали, что достичь избытка энергии просто невозможно, но теперь их утверждения разбились о подтвержденный факт.

[ + – ] Термоядерная реакция – это процесс, который происходит внутри всех звезд. Благодаря ей звезды, как и наше Солнце, получают топливо для своей жизни и могут создавать тепло и свет. В ядрах звезд происходит слияние атомов водорода, а это самый распространенный элемент во Вселенной, и появляются атомы гелия. В результате такого слияния выделяется невообразимо огромное количество энергии Фото: Forbes

Что дальше?

В то же время ученые заявили, что пока рано говорить о том, что можно уже создать действующий термоядерный реактор. Ведь пока что разница между затраченной и полученной энергией в результате термоядерной реакции была очень незначительной. Она должна быть как минимум в сто раз больше, и с другой стороны нужно добиться того, чтобы затраты на производство реакции стали намного меньше, а избыток энергии при этом стал еще больше.

В любом случае ученые с оптимизмом смотрят в будущее и считают, что действующий термоядерный реактор с необходимыми показателями выдачи энергии может появится уже через 10 лет, а может быть и раньше. Эксперименты будут продолжаться и дальше, чтобы достичь нужных результатов.

Термоядерная энергия, если она все же станет нашей реальностью, изменит всю энергетику на Земле. Людям больше не нужны будут электростанции, которые загрязняют окружающую среду, не понадобится нефть и газ, ведь все это заменит собой чистая энергия. Осталось только дождаться этого будущего. Конечно, если физикам удастся осуществить все задуманное.

Что касается Солнца, то как уже писал Фокус, космический аппарат NASA, который изучает нашу звезду, в 14-й раз подлетел к ней на огромной скорости.