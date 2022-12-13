Ученые совершили прорыв в создании термоядерной реакции: путь к безграничной энергии открыт

Исследователям удалось получить больше энергии, чем они потратили на создание реакции.

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В Министерстве энергетики США заявили о том, что на этой неделе будет объявлено о крупном научном прорыве, которого достигли американские ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в создании термоядерной реакции. Как позже стало известно, объявление о новом открытии, которое открывает двери для безграничной энергии, будет сделано вечером 13 декабря. В чем суть нового достижения, пишет ScienceAlert.

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Некоторые ученые считают энергия, полученная в результате термоядерной реакции может стать энергией будущего, потому что ее производство не сопряжено с появлением большого количества отходов и тем более парниковых газов. Термоядерная реакция – это своеобразный двигатель, который питает жизнь звезд, в том числе и Солнца, благодаря чему появляется практические безграничная энергия.

Министерство энергетики США вечером 13 декабря объявит о том, что американские физики совершили прорыв в создании термоядерной реакции, которая однажды может стать источником дешевой энергии.

О том, что такое событие должно состояться и самом научном открытии американские СМИ и узнали из разных источников, которые знакомы с данным исследованием. По словам одного из источников, ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса впервые добились чистого прироста энергии в экспериментах в термоядерном реакторе.

Сообщается, что физики совершили прорыв в поисках почти безграничного, безопасного и чистого источника энергии, ведь они получили больше энергии во время реакции, чем потратили на ее создание. Термоядерная реакция заключается в столкновении легких элементов, таких как водород, в результате чего появляются более тяжелые элементы и при этом высвобождается огромное количество энергии. Реакция происходит, когда ядра двух атомов подвергаются экстремальному нагреву в 100 миллионов градусов Цельсия или выше, что приводит к их слиянию в новый более крупный атом.

[ + – ] По словам одного из источников, ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса впервые добились чистого прироста энергии в экспериментах в термоядерном реакторе Фото: The Guardian

Но для того, чтобы получить огромное количество чистой энергии, нужно сделать так, чтобы эта реакция самовоспроизводилась, в результате чего можно получить больше энергии, чем потрачено на производство самой реакции. Но самое главное это должно происходить постоянно, а не в течение очень короткого времени. Согласно пока что не подтвержденным официально данным, физики смогли высвободить 2,5 МДж энергии после использования всего 2,1 МДж энергии на создание термоядерной реакции.

Если это правда, то в данном случае ученые впервые достигли таких результатов за десятилетия исследований. Осталось только дождаться официального подтверждения слов разных источников. По словам американского конгрессмена Теда Лью, если этот прорыв в области термоядерной энергии окажется правдой, он может изменить правила игры для всего мира.

В то же время эксперты утверждают, что, хотя такой прорыв в области поиска безграничной энергии является очень важным, отношение энергии, идущей на реакцию к полученной из нее энергии, должно быть примерно в 100 раз больше, чтобы создать процесс, который сделает термоядерную энергию действительно главным энергетическим источником.

Также эксперты говорят, что, если удастся получать намного больше энергии от термоядерной реакции, то это позволит уже в ближайшем будущем создать электростанции, которые не будут так загрязнять окружающую среду, как ныне существующие атомные и другие электростанции. С другой стороны, это намного более дешевый способ получения энергии и это действительно может изменить наш мир.

Фокус уже раньше писал о том, что физики смогли создать такую же термоядерную реакцию, которая происходит в звездах, правда снова повторить эксперимент им не удалось.

Также Фокус писал о том, что корейский термоядерный реактор разогрелся до 100 млн градусов Цельсия на 30 секунд и таким образом был побит предыдущий рекорд.