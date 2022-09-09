Горячее Солнца. Корейский термоядерный реактор разогрелся до 100 млн градусов Цельсия на 30 секунд

В реакторе KSTAR южнокорейские ученые смогли побить свой предыдущий рекорд.

Ученые из Южной Кореи в термоядерном реакторе KSTAR, который еще называют "Искусственное Солнце" смогли поддерживать температуру плазмы в 100 млн градусов Цельсия в течении почти 30 секунд. Эта температура в 7 раз больше, чем температура в ядре Солнца (15 млн градусов Цельсия). Этот термоядерный реактор использует магнитные поля для производства и стабилизации очень горячей плазмы, чтобы в конечном итоге создать термоядерную энергию, которая будет почти безграничным источником энергии, пишет ScienceAlert.

По словам Йонг-Су На из Национального института термоядерных исследований, Южная Корея, после модернизации реактора можно будет достичь более длительных периодов поддержания плазмы с такой огромной температурой.

В этот раз ученые смогли поддерживать плазму в термоядерном реакторе при температуре в 100 млн градусов в течении 24 секунд и через 30 секунд эксперимент был прекращен из-за ограничений самого реактора. Фокус уже писал о том, что команда южнокорейских ученых в этом же реакторе 2 года достигла такой же высокой температуры плазмы, но этот эксперимент длился всего 20 секунд.

[ + – ] Термоядерный реактор KSTAR и созданная плазма Фото: ScienceAlert

Основная задача ученых – это создать термоядерную реакцию, такую же как происходит внутри звезд, в том числе и на Солнце, во время которой выделяется невероятно огромное количество энергии. Если ученые смогут достичь того, что производство термоядерной энергии будет постоянным и стабильным, то это обеспечит человечеству почти безграничные энергетические ресурсы.

KSTAR — это термоядерный реактор типа токамак, в котором происходит объединение атомных ядер для создания огромного количества энергии. В то время как на атомных электростанциях происходит ядерное деление, которое расщепляет атомные ядра на части, чтобы получить энергию.

[ + – ] Внешний вид термоядерного реактора KSTAR Фото: ScienceAlert

По словам ученых, поддержание плазмы с такой высокой температурой в течение более длительного периода пока что остается очень сложной задачей. Тем не менее ученые из Южной Кореи хотят через 3 года поддерживать температуру плазмы в реакторе на уровне в 100 млн градусов Цельсия в 10 раз дольше – 300 секунд.

Чтобы термоядерная реакция стала эффективным способом производства энергии нужно еще добиться того, чтобы количество энергии на ее производство было намного меньше, чем количество энергии, которая выделяется в результате термоядерного синтеза.

По словам Ли Маргеттс из Манчестерского университета, Великобритания, физика термоядерных реакторов становится все более понятной, но есть технические препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем можно будет построить работающую электростанцию. Например, нужно разработать методы отвода тепла от реактора и использования его для выработки электрического тока.

Как уже писал Фокус, в прошлом году китайские ученые в термоядерном реакторе EAST (который кстати тоже называется "Искусственное Солнце"), смогли поддерживать температуру плазмы в 120 млн градусов Цельсия целых 101 секунду.

То есть достижение корейских ученых не является мировым рекордом, а лишь подтверждают их более успешные эксперименты, которые приближают нас к созданию термоядерной энергии.

Также Фокус писал о том, что американские ученые впервые создали термоядерную реакцию, которая самовоспроизводится и это еще один шаг к получению почти безграничной энергии.