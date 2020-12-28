Южнокорейское искусственное солнце установило новый рекорд

Ученые удерживали температуру свыше 100 млн градусов в течение 20 секунд.

Токамак KSTAR (токамак — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза, — Википедия), разработанный южнокорейскими учеными, установил рекорд: устройство удерживало в магнитном поле плазму с температурой ионов более 100 млн градусов Цельсия в течение 20 секунд. Об этом сообщил представитель Корейского института термоядерной энергии (KFE), передает издание phys.org.

Хотя временной отрезок удержания стабильно высокой температуры плазмы не кажется большим, на самом деле, эти 20 секунд — достижение. К примеру, китайским ученым удавалось достичь максимум 10-секундного результата, и то в теории. Их токамак HL-2M, над которым они сейчас работают, сможет разогревать плазму до 150 млн градусов, но удержать её будет около 10 секунд. По крайней мере, об этом говорят расчеты. А KSTAR продемонстрировал превосходящий результат на практике.

Южнокорейский токамак был запущен в 2008 году, и работает на базе полностью сверхпроводящих магнитных катушек. Ученые постоянно экспериментируют с плазмой, но впечатляющих результатов удалось достичь только в 2019 году, когда время удержания высоких температур плазмы составило 8 секунд. Ранее устройство показывало результат в 1,5 секунды.

[ + – ] Южнокорейский токамак KSTAR разработан в National Fusion Research Institute

Задача токамака в том, чтобы воссоздать термоядерные реакции, происходящие на Солнце. Для этого внутрь устройства помещают изотопы водорода и доводят их до состояния плазмы. При этом ионы и электроны разделяются, а затем разогретые ионы поддерживаются на одном температурном уровне в течение определенного времени.

Директор Исследовательского центра KSTAR в KFE Си-Ву Юн считает достижение важной вехой к обузданию энергии плазмы на пути к созданию в будущем коммерческого термоядерного реактора. Ожидается, что в 2021 году будет произведена замена углеродных внутрикамерных элементов токамака на вольфрамовые. И к 2025 году учёные надеются добиться на KSTAR удержания плазмы в течение 300 секунд.

Ранее стало известно, что на Солнце произошла крупнейшая за три года вспышка, и вскоре появятся новые.