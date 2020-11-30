На Солнце произошла крупнейшая за три года вспышка, и вскоре появятся новые, – ученые

Вспышка М-класса вызвала перебои в радиосвязи над Южной Атлантикой.

В воскресенье, 29 ноября, на Солнце была зафиксирована крупнейшая вспышка за последние три года. Об этом сообщает Forbes.

Всплеск солнечной активности были измерен как вспышка М4.4. Солнечные вспышки классифицируются как самые маленькие C-класса, средние М-класса и самые крупные X-класса. Каждый класс также имеет свои подкатегории от 1 до 9, например, вспышка М9 будет сильнее, чем М4.

Вспышки на Солнце порождают массивную волну электромагнитного излучения, которое может вызвать отключение радиосвязи по всей планете, если речь идет о вспышке Х-класса. Вспышки М-класса, такие как в воскресенье, обычно оказывают ограниченное воздействие на Землю.

"Рентгеновские лучи и ультрафиолетовое излучение от вспышки ионизировали верхнюю часть атмосферы Земли, вызвав сбои в коротковолновой радиосвязи над Южной Атлантикой. Радиолюбители и моряки, возможно, заметили странные эффекты распространения на частотах ниже 20 МГц, в некоторых случаях передача ниже 10 МГц была полностью прекращена", – говорит астроном Тони Филлипс.

Но Филлипс подчеркивает, что вспышка и связанный с ней выброс корональной массы не были направлены на Землю, а произошли сразу за юго-восточным краем Солнца.

"В результате взрыв частично затмил Солнце. Это могло быть происшествия Х-класса", – отмечает астроном.

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Воскресная вспышка – это всего лишь начало нового солнечного цикла, который официально начался в декабре 2019 года, что выяснилось лишь к середине сентября 2020 года. Ученые могут подтвердить подобные явления лишь на основании наблюдений, что занимает дополнительное время. По словам исследователей, примерно до середине 2025 года стоит ожидать увеличения активности Солнца и новых солнечных пятен, которые и порождают вспышки.

"Хотя мы и не прогнозируем, что 25-й солнечный циклу будет слишком активным, сильные вспышки на Солнце могут произойти в любой момент", – говорит физик из Центра прогнозирования космической погоды NOAA Дуг Бизекер.

Крупные солнечные бури в прошлом приводили к значительным отключениям электричества на Земле, особенно в Квебеке в 1989 году. Считается, что самым мощным прямым ударом в истории стало "событие Кэррингтона" в 1859 году. Тогда геомагнитная буря повредила телеграфные системы на Земле.

Возвращаясь к нынешнему солнечному циклу, ученые подчеркивают, что следующая большая вспышка может быть обращена к Земле.

"Скрытое пятно, вызвавшее крупную вспышку, будет обращено к Земле в течение следующих нескольких дней. В таком расположении пятно на Солнце с большей вероятностью может вызвать геомагнитную бурю на Земле", – подытожил Филлипс.