Гаряче Сонце. Корейський термоядерний реактор розігрівся до 100 млн градусів за Цельсієм на 30 секунд

У реакторі KSTAR південнокорейські вчені зуміли побити свій попередній рекорд.

Учені з Південної Кореї в термоядерному реакторі KSTAR, який ще називають "Штучне Сонце", змогли підтримувати температуру плазми в 100 млн градусів за Цельсієм протягом майже 30 секунд. Ця температура в 7 разів більша, ніж температура в ядрі Сонця (15 млн. градусів Цельсія). Цей термоядерний реактор використовує магнітні поля для виробництва та стабілізації дуже гарячої плазми, щоб зрештою створити термоядерну енергію, яка буде майже безмежним джерелом енергії, пише ScienceAlert.

За словами Йонг-Су На з Національного інституту термоядерних досліджень, що в Південній Кореї, після модернізації реактора можна буде досягти триваліших періодів підтримки плазми з такою величезною температурою.

На цей раз учені змогли підтримувати плазму в термоядерному реакторі температурою в 100 млн градусів протягом 24 секунд, і через 30 секунд експеримент припинили через обмеження самого реактора. Фокус уже писав про те, що команда південнокорейських учених у цьому ж реакторі 2 роки тому досягла такої ж високої температури плазми, але цей експеримент тривав лише 20 секунд.

[ + – ] Термоядерний реактор KSTAR і створена плазма Фото: ScienceAlert

Основне завдання вчених — створити термоядерну реакцію, таку ж, яка відбувається всередині зірок, у тому числі й на Сонці, під час якої виділяється неймовірно величезна кількість енергії. Якщо вчені зможуть досягти того, що виробництво термоядерної енергії буде постійним і стабільним, це забезпечить людству майже безмежні енергетичні ресурси.

KSTAR — це термоядерний реактор типу токамак, у якому відбувається об'єднання атомних ядер для створення величезної кількості енергії. Тоді як на атомних електростанціях відбувається ядерний поділ, який розщеплює атомні ядра на частини, щоб отримати енергію.

[ + – ] Зовнішній вигляд термоядерного реактора KSTAR Фото: ScienceAlert

За словами вчених, підтримання плазми з такою високою температурою протягом тривалішого періоду поки що залишається дуже складним завданням. Проте вчені з Південної Кореї хочуть через 3 роки підтримувати температуру плазми в реакторі на рівні 100 млн градусів Цельсія в 10 разів довше — 300 секунд.

Щоб термоядерна реакція стала ефективним способом виробництва енергії, потрібно ще домогтися того, щоб кількість енергії на її виробництво була набагато меншою, ніж кількість енергії, що виділяється в результаті термоядерного синтезу.

За словами Лі Маргеттс із Манчестерського університету, що у Великобританії, фізика термоядерних реакторів стає дедалі зрозумілішою, але є технічні перешкоди, які необхідно подолати, перш ніж можна буде побудувати електростанцію, яка б працювала. Наприклад, потрібно розробити методи відведення тепла від реактора та використання його для вироблення електричного струму.

Як уже писав Фокус, минулого року китайські вчені в термоядерному реакторі EAST (який, до речі, теж називається "Штучне Сонце"), змогли підтримувати температуру плазми в 120 млн градусів Цельсія цілих 101 секунду.

Тобто досягнення корейських 3чених не є світовим рекордом, а лише підтверджують їхнц успішніші експерименти, які наближають нас до створення термоядерної енергії.

Також Фокус писав про те, що американські вчені вперше створили термоядерну реакцію, яка відтворюється, і це ще один крок до отримання майже безмежної енергії.