Учені зробили прорив у створенні термоядерної реакції: шлях до безмежної енергії відкрито

Дослідникам вдалося отримати більше енергії, ніж вони витратили для створення реакції.

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У Міністерстві енергетики США заявили, що цього тижня буде оголошено про великий науковий прорив, якого досягли американські вчені з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса в створенні термоядерної реакції. Як пізніше стало відомо, оголошення про нове відкриття, яке відчиняє двері для безмежної енергії, буде зроблено увечері 13 грудня. У чому суть нового досягнення, пише ScienceAlert.

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Деякі вчені вважають, що енергія, отримана в результаті термоядерної реакції, може стати енергією майбутнього, тому що її виробництво не пов'язане з появою великої кількості відходів і тим більше парникових газів. Термоядерна реакція — це своєрідний двигун, який живить життя зірок, у тому числі Сонця, завдяки чому з'являється практично безмежна енергія.

Міністерство енергетики США ввечері 13 грудня оголосить про те, що американські фізики зробили прорив у створенні термоядерної реакції, яка одного разу може стати джерелом дешевої енергії.

Про те, що така подія має відбутися, і про саме наукове відкриття американські ЗМІ дізналися з різних джерел, які знайомі з цим дослідженням. За словами одного із джерел, вчені з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса вперше досягли чистого приросту енергії в експериментах у термоядерному реакторі.

Повідомляється, що фізики здійснили прорив у пошуках майже безмежного, безпечного та чистого джерела енергії, адже вони отримали більше енергії під час реакції, ніж витратили на її створення. Термоядерна реакція полягає в зіткненні легких елементів, таких як водень, унаслідок чого з'являються важчі елементи, і при цьому вивільняється величезна кількість енергії. Реакція відбувається, коли ядра двох атомів піддаються екстремальному нагріванню до 100 мільйонів градусів за Цельсієм або вище, що призводить до їхнього злиття в новий більший атом.

[ + – ] За словами одного із джерел, вчені з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса вперше досягли чистого приросту енергії в експериментах у термоядерному реакторі. Фото: who

Але для того, щоб отримати величезну кількість чистої енергії, потрібно зробити так, щоб ця реакція самовідтворювалася, внаслідок чого можна отримати більше енергії, ніж витрачено на саму реакцію. Але найголовніше — це має відбуватися постійно, а не протягом дуже короткого часу. Згідно з поки що не підтвердженими офіційними даними, фізики змогли вивільнити 2,5 МДж енергії після використання всього 2,1 МДж енергії на створення термоядерної реакції.

Якщо це правда, то в цьому випадку вчені вперше досягли таких результатів за десятиліття досліджень. Залишилося лише дочекатися офіційного підтвердження слів різних джерел. За словами американського конгресмена Теда Лью, якщо цей прорив у галузі термоядерної енергії виявиться правдою, він може змінити правила гри для всього світу.

Водночас експерти стверджують, що хоча такий прорив у галузі пошуку безмежної енергії є дуже важливим, відношення енергії, що йде на реакцію, до отриманої з неї енергії, має бути приблизно в 100 разів більшим, щоб створити процес, який зробить термоядерну енергію дійсно Основним енергетичним джерелом.

Також експерти кажуть, що якщо вдасться отримувати набагато більше енергії від термоядерної реакції, то це дозволить уже в найближчому майбутньому створити електростанції, які не забруднюватимуть так навколишнє середовище, як нині активні атомні й інші електростанції. З іншого боку, це набагато дешевший спосіб отримання енергії, і це дійсно може змінити наш світ.

Фокус уже раніше писав про те, що фізики змогли створити таку ж термоядерну реакцію, яка відбувається в зірках, щоправда, знову повторити експеримент їм не вдалося.

Також Фокус писав про те, що корейський термоядерний реактор розігрівся до 100 млн градусів за Цельсієм на 30 секунд, і так був побитий попередній рекорд.