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Диджитал

Cоздана батарея, которая превращает ядерные отходы в энергию: как она работает

Ядерное топливо, ядерные отходы, батарея, фото
Фото: atomic-energy | Ядерное топливо (фото иллюстративное)

По словам исследователей, прототип ядерной батареи генерирует достаточно электроэнергии, чтобы питать небольшой датчик.

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Исследователи из Университета штата Огайо (OSU) разработали батарею, способную преобразовывать ядерные отходы в электричество. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте университета.

В публикации отмечается, что атомные электростанции практически не производят выбросов парниковых газов. Однако эти системы создают радиоактивные отходы, которые могут быть опасны для здоровья человека и окружающей среды. Безопасная утилизация этих отходов может быть сложной задачей.

Разработанный учеными прототип батареи, размер которого составляет около 4 кубических сантиметров, может решить эту проблему. Он использует сцинтилляционные кристаллы, которые излучают свет при воздействии радиации. Затем этот свет улавливается солнечными элементами, которые, как и на солнечных панелях на крышах, преобразуют его в электричество.

"Мы собираем то, что по своей природе считается отходами, и пытаемся превратить это в сокровище", — отметил ведущий автор исследования, профессор Рэймонд Као.

Ядерная батарея, ядерное топливо, ядерные отходы, фото Fullscreen
Ядерная батарея
Фото: Optical Materials

Для тестирования этой батареи исследователи использовали два разных радиоактивных источника, цезий-137 и кобальт-60, одни из наиболее важных продуктов деления, которые получаются из отработанного ядерного топлива.

Испытания показали, что при использовании цезия-137 батарея вырабатывала 288 нановатт. При использовании гораздо более сильного изотопа кобальта-60 батарея вырабатывала 1,5 микроватта, что достаточно для включения крошечного датчика.

"Хотя большинство выходных мощностей для домов и электроники измеряются в киловаттах, это говорит о том, что при наличии правильного источника питания такие устройства можно масштабировать для целевых приложений на уровне ватт или выше", — заявил профессор Као.

По словам исследователей, эти батареи не предназначены для общественного использования. Они будут установлены вблизи мест производства ядерных отходов, например, в бассейнах хранения ядерных отходов или ядерных системах для космических и глубоководных исследований.

"Концепция ядерной батареи очень многообещающая. Еще многое предстоит усовершенствовать, но я верю, что в будущем этот подход займет важное место как в сфере производства энергии, так и в сфере датчиков", — заключил профессор Као.

Напомним, в США Национальная лаборатория Айдахо (INL) продвинулась еще на один шаг в разработке ядерного микрореактора MARVEL, начав изготовления первичной системы охлаждения.