Хватит на сотни лет: реактор мощностью 40 МВт превратит ядерные отходы в энергию

Компактные микрореакторы XAMR от Naarea используют отработанный радиоактивный материал, который в противном случае хранился бы под землей более 10 000 лет.

Related video

Французская компания-разработчик микрореакторов Naarea заключила стратегическое партнерство с компанией Phoenix Manufacture для массового производства быстрых микрореакторов на расплавленных солях XAMR. Об этом говорится на официальном сайте Naarea.

Сообщается, что соглашение предусматривает создание завода, включающего специально разработанные перерабатывающие мощности. Для производства компонентов микрореактора XAMR будут использоваться 3D-принтеры.

Основатель и генеральный директор Naarea Жан-Люк Александр заявил, что технология 3D-печати позволит производить детали с постоянным контролем качества, а также сделать производство дешевле, проще и безопаснее.

Всего сотрудничество между Naarea и Phoenix Manufacture включает пять этапов, рассчитанных до 2032 года:

проверка сырья и технологичности деталей, разработанных NAAREA для аддитивного производства;

прототипирование компонентов микрореактора XAMR;

серийное производство: поставка необходимых деталей для FOAK и массового производства;

расширение производственных мощностей;

оценка решений по переработке и восстановлению отходов от производства.

"Мы гордимся этим стратегическим партнерством с Naarea, поскольку аддитивное производство лежит в основе нашего видения французской реиндустриализации. Мы твердо верим, что эта прорывная технология глубоко преобразует все отрасли, в частности ядерный сектор", — добавил генеральный директор и соучредитель Phoenix Manufacture Марко Калькамуджи.

По данным Naarea, XAMR объединяет три ключевые технологии: расплавленную соль, быстрые нейтроны и малые модульные реакторы (SMR). Реактор может производить 40 МВт электроэнергии и тепла (80 МВт тепловой энергии) из ядерных отходов, которые в противном случае хранились бы под землей более 10 000 лет.

"Отработанный радиоактивный материал, хранящийся во Франции, обеспечит резерв, которого хватит как минимум на несколько сотен лет", — подчеркнули в компании.

Малогабаритные микрореакторы на расплавленной соли не используют воду, что также исключает риск взрыва. Кроме того, жидкое состояние топлива позволяет быстро реагировать на потребление энергии и может быть опустошено при необходимости в случае аварийного отключения.

Важно

Ядерный реактор в доме: какие установки кардинально изменят энергетику через пару лет

В Naarea отметили, что микрореакторы XAMR предназначены для установки вблизи потребителей. Их небольшие габариты позволяют сэкономить площадь, занимаемую системами производства энергии. Компания планирует выпустить первые микрореакторы к 2027 году и постепенно наращивать производство в течение пяти лет.

"Один грамм урана генерирует в два миллиона раз больше энергии, чем сгорание одного грамма бензина. Такая плотность энергии позволяет использовать гораздо меньше материалов (меньше земли), чем любой другой источник энергии", — говорится на сайте компании.

Напомним, швейцарский стартап в сфере ядерной энергетики Deep Atomic представил планы по созданию малого модульного реактора для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в энергии.

Также сообщалось, что канадская ядерная корпорация AECL и лаборатория ядерных наук и технологий CNL объявили о запуске программы RFEOI, чтобы лучше понять интерес рынка к лицензированию технологии малых ядерных реакторов SLOWPOKE и Nuclear Battery.