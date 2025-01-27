Эффективный и безопасный: ядерный мини-реактор обеспечит электроэнергией на 15 лет

Малые ядерные реакторы AECL могут выдерживать все предполагаемые аварийные сценарии без внешнего вмешательства.

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Канадская ядерная корпорация Atomic Energy of Canada Limited (AECL) и лаборатория ядерных наук и технологий Canadian Nuclear Laboratories (CNL) объявили о запуске программы RFEOI, чтобы лучше понять интерес рынка к лицензированию технологии малых ядерных реакторов SLOWPOKE и Nuclear Battery компании AECL. Об этом говорится на официальном сайте CNL.

SLOWPOKE от AECL являет собой семейство реакторов низкого давления бассейнового типа. Эта технология успешно лицензирована и десятилетиями используется в Канаде и Ямайке, в университетских кампусах и государственных учреждениях, в частности для анализа нейтронной активации и нейтронной радиографии. Особая конструкция упрощает эксплуатацию и позволяет этим реакторам работать без присмотра до 24 часов.

Успех малых исследовательских реакторов SLOWPOKE мотивировал разработчиков исследовать потенциала более крупных версий концепции, которые могли бы использоваться для централизованного теплоснабжения.

Что касается Nuclear Battery, эта технология таки и не была доведена до стадии строительства. В ее основе лежит новая концепция, которая предусматривает производство электроэнергии (до 600 кВт) и тепла (до 2400 кВт т при ~400 °C), в течение 15 лет без дозаправки.

Одним из достоинств Nuclear Battery является способность выдерживать все предполагаемые аварийные сценарии без внешнего вмешательства. Технология предназначена для автономного использования в энергоснабжении, централизованном отоплении и промышленных процессах.

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"Мы видим реальные возможности и ценность в проектах AECL SLOWPOKE и Nuclear Battery, которые обладают огромным потенциалом для борьбы с изменением климата и для продвижения исследований в области физики и медицинских наук", — заявил вице-президент CNL по корпоративным вопросам и развитию бизнеса Лу Риккобони.

Первоначальные исследования показали, что оба реактора привлекательны в международном сообществе разработчиков технологий. Теперь AECL и CNL заинтересованы в том, чтобы узнать больше об интересе рынка к этим технологиям, включая проектирование, инжиниринг и продажи реакторов, а также области применения, такие как централизованное теплоснабжение, генерация электроэнергии, производство изотопов и нейтронно-активационный анализ.

Напомним, швейцарский стартап в сфере ядерной энергетики Deep Atomic представил планы по созданию малого модульного реактора (SMR) для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в энергии.

Также сообщалось, что в США ученые создали небольшой термоядерный реактор (стелларатор), используя магниты и детали, напечатанные на 3D-принтере.