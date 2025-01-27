Ефективний і безпечний: ядерний міні-реактор забезпечить електроенергією на 15 років

Малі ядерні реактори AECL можуть витримувати всі передбачувані аварійні сценарії без зовнішнього втручання.

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Канадська ядерна корпорація Atomic Energy of Canada Limited (AECL) і лабораторія ядерних наук і технологій Canadian Nuclear Laboratories (CNL) оголосили про запуск програми RFEOI, щоб краще зрозуміти інтерес ринку до ліцензування технології малих ядерних реакторів SLOWPOKE і Nuclear Battery компанії AECL. Про це йдеться на офіційному сайті CNL.

SLOWPOKE від AECL являє собою сімейство реакторів низького тиску басейнового типу. Ця технологія успішно ліцензована і десятиліттями використовується в Канаді та Ямайці, в університетських кампусах і державних установах, зокрема для аналізу нейтронної активації та нейтронної радіографії. Особлива конструкція спрощує експлуатацію та дає змогу цим реакторам працювати без нагляду до 24 годин.

Успіх малих дослідницьких реакторів SLOWPOKE мотивував розробників досліджувати потенціалу більших версій концепції, які могли б використовуватися для централізованого теплопостачання.

Що стосується Nuclear Battery, ця технологія таки й не була доведена до стадії будівництва. В її основі лежить нова концепція, яка передбачає виробництво електроенергії (до 600 кВт) і тепла (до 2400 кВт т за ~400 °C), протягом 15 років без дозаправки.

Однією з переваг Nuclear Battery є здатність витримувати всі передбачувані аварійні сценарії без зовнішнього втручання. Технологія призначена для автономного використання в енергопостачанні, централізованому опаленні та промислових процесах.

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"Ми бачимо реальні можливості та цінність у проєктах AECL SLOWPOKE і Nuclear Battery, які володіють величезним потенціалом для боротьби зі зміною клімату і для просування досліджень у галузі фізики та медичних наук", — заявив віцепрезидент CNL з корпоративних питань і розвитку бізнесу Лу Ріккобоні.

Початкові дослідження показали, що обидва реактори привабливі в міжнародному співтоваристві розробників технологій. Тепер AECL і CNL зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про інтерес ринку до цих технологій, включно з проєктуванням, інжинірингом та продажем реакторів, а також сферами застосування, як-от централізоване теплопостачання, генерація електроенергії, виробництво ізотопів і нейтронно-активаційний аналіз.

Нагадаємо, швейцарський стартап у сфері ядерної енергетики Deep Atomic представив плани зі створення малого модульного реактора (SMR) для задоволення зростаючих потреб центрів обробки даних в енергії.

Також повідомлялося, що у США вчені створили невеликий термоядерний реактор (стеларатор), використовуючи магніти і деталі, надруковані на 3D-принтері.