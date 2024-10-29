Ядерний міні-реактор на 60 МВт живитиме "голодний" ШІ: що придумали у Швейцарії

Цей невеликий реактор підходить для енергоємних додатків штучного інтелекту, криптовалюти і традиційних хмарних сервісів.

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Швейцарський стартап у сфері ядерної енергетики Deep Atomic представив плани зі створення малого модульного реактора (SMR) для задоволення зростаючих потреб центрів обробки даних в енергії. Про це пише Interesting Engineering.

Згідно з прес-релізом компанії, невеликий ядерний реактор під назвою MK60 є компактним і масштабованим рішенням, що забезпечує 60 мегаватів електроенергії і 60 мегаватів охолодження для центрів обробки даних.

Ядерний реактор Deep Atomic

Система SMR компанії Deep Atomic "призначена для встановлення на об'єктах центрів оброблення даних, забезпечуючи надійне електропостачання з нульовим викидом вуглецю та енергоефективне охолодження, у такий спосіб значно скорочуючи викиди вуглецю і допомагаючи центрам оброблення даних відповідати дедалі суворішим цілям сталого розвитку".

Завдяки інтегрованій "конструкції, орієнтованій на центр оброблення даних", ця цифрова інфраструктура може бути безвуглецевою та високоефективною з погляду енергоспоживання й охолодження, що дасть змогу знизити експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище.

Компанія стверджує, що реактор чудово підходить для енергоємних додатків штучного інтелекту (ШІ), криптовалюти і традиційних хмарних сервісів.

Компанія Deep Atomic навмисно вибрала конструкцію меншої потужності — 60 МВт, кинувши виклик тенденції створення більших реакторів потужністю 300 МВт, характерної для сектора ММР, що зароджується.

Реактор потужністю 60 МВт з додатковими 60 МВт охолоджувальної потужності — це ідеальний варіант для центрів обробки даних. Так заявив керівник інженерного відділу стартапу Фредді Мондейл, пояснюючи логіку створення реактора.

Масштабоване енергетичне рішення реактора може принести користь центрам обробки даних, розташованим у різних місцях, особливо там, де обмежений доступ до мережі.

Його вдосконалені функції безпеки дають змогу розміщувати його поблизу міських районів, підтримуючи периферійні центри оброблення даних зі зменшеною затримкою та швидшим обслуговуванням для високопродуктивних обчислень.

Такий розмір також знижує початкові капітальні витрати і проєктні ризики порівняно з більшими SMR, що робить його більш привабливим для операторів постійного струму, — додав Мондейл.

Обходячи обмеження мережі, реактори MK60 на майданчику забезпечують ідеальне розміщення без додаткового навантаження на інфраструктуру. Реактор працює незалежно від надійності мережі та продовжує цілодобову всепогодну експлуатацію.

Багато компаній, включно з такими технологічними гігантами, як Google, Microsoft і OpenAI, нещодавно підписали великі угоди з придбання ядерної енергії для забезпечення своїх енергоємних центрів обробки даних.

Раніше в жовтні Google підписала перший у своїй історії контракт на закупівлю електроенергії у кількох ММР. Цей крок покликаний задовольнити зростаючі потреби компанії в енергії, зумовлені розвитком штучного інтелекту.

З іншого боку, закритий острів протяжністю три милі в Пенсільванії, який раніше використовували як американську атомну електростанцію, знову відкриють для задоволення енергетичних потреб центрів обробки даних Microsoft.

Тим часом компанія Deep Atomic, що базується в Цюріху, стверджує, що її політика проєктування реактора MK60 спрямована на зниження ризиків і практичне впровадження, зокрема, на основі ядерних технологій, яким уже кілька десятиліть і які були розроблені спеціально для центрів обробки даних.

Що стосується атомної енергетики, то в Китаї запустили новий ядерний реактор, який може сам себе охолоджувати, що значно знижує ризик аварії на АЕС, як уже писав Фокус.