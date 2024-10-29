Ядерный мини-реактор на 60 МВт будет питать "голодный" ИИ: что придумали в Швейцарии

Этот небольшой реактор подходит для энергоемких приложений искусственного интеллекта, криптовалюты и традиционных облачных сервисов.

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Швейцарский стартап в сфере ядерной энергетики Deep Atomic представил планы по созданию малого модульного реактора (SMR) для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в энергии. Об том пишет Interesting Engineering.

Согласно пресс-релизу компании, небольшой ядерный реактор под названием MK60 представляет собой компактное и масштабируемое решение, обеспечивающее 60 мегаватт электроэнергии и 60 мегаватт охлаждения для центров обработки данных.

Ядерный реактор Deep Atomic

Система SMR компании Deep Atomic "предназначена для установки на объектах центров обработки данных, обеспечивая надежное электроснабжение с нулевым выбросом углерода и энергоэффективное охлаждение, тем самым значительно сокращая выбросы углерода и помогая центрам обработки данных соответствовать все более строгим целям устойчивого развития".

Благодаря интегрированной "конструкции, ориентированной на центр обработки данных", эта цифровая инфраструктура может быть безуглеродной и высокоэффективной с точки зрения энергопотребления и охлаждения, что позволит снизить эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду.

Компания утверждает, что реактор отлично подходит для энергоемких приложений искусственного интеллекта (ИИ), криптовалюты и традиционных облачных сервисов.

Компания Deep Atomic намеренно выбрала конструкцию меньшей мощности — 60 МВт, бросив вызов тенденции создания более крупных реакторов мощностью 300 МВт, характерной для зарождающегося сектора ММР.

Реактор мощностью 60 МВт с дополнительными 60 МВт охлаждающей мощности — это идеальный вариант для центров обработки данных. Так заявил руководитель инженерного отдела стартапа Фредди Мондейл, объясняя логику создания реактора.

Масштабируемое энергетическое решение реактора может принести пользу центрам обработки данных, расположенным в разных местах, особенно там, где ограничен доступ к сети.

Его усовершенствованные функции безопасности позволяют размещать его вблизи городских районов, поддерживая периферийные центры обработки данных с уменьшенной задержкой и более быстрым обслуживанием для высокопроизводительных вычислений.

Такой размер также снижает первоначальные капитальные затраты и проектные риски по сравнению с более крупными SMR, что делает его более привлекательным для операторов постоянного тока, — добавил Мондейл.

Обходя ограничения сети, реакторы MK60 на площадке обеспечивают идеальное размещение без дополнительной нагрузки на инфраструктуру. Реактор работает независимо от надежности сети и продолжает круглосуточную всепогодную эксплуатацию.

Многие компании, включая таких технологических гигантов, как Google, Microsoft и OpenAI, недавно подписали крупные сделки по приобретению ядерной энергии для обеспечения своих энергоемких центров обработки данных.

Ранее в октябре Google подписала первый в своей истории контракт на закупку электроэнергии у нескольких ММР. Этот шаг призван удовлетворить растущие потребности компании в энергии, обусловленные развитием искусственного интеллекта.

С другой стороны, закрытый остров протяженностью три мили в Пенсильвании, который ранее использовался как американская атомная электростанция, вновь откроется для удовлетворения энергетических потребностей центров обработки данных Microsoft.

Между тем базирующаяся в Цюрихе компания Deep Atomic утверждает, что ее политика проектирования реактора MK60 направлена ​​на снижение рисков и практическое внедрение, в частности, на основе ядерных технологий, которым уже несколько десятилетий и которые были разработаны специально для центров обработки данных.

Что касается атомной энергетики, то в Китае запустили новый ядерный реактор, который может сам себя охлаждать, что значительно снижает риск аварии на АЭС, как уже писал Фокус.