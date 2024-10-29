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Диджитал

Ядерный мини-реактор на 60 МВт будет питать "голодный" ИИ: что придумали в Швейцарии

Ядерный реактор
Фото: Rolls-Royce | Ядерный реактор (иллюстративное фото)

Этот небольшой реактор подходит для энергоемких приложений искусственного интеллекта, криптовалюты и традиционных облачных сервисов.

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Швейцарский стартап в сфере ядерной энергетики Deep Atomic представил планы по созданию малого модульного реактора (SMR) для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в энергии. Об том пишет Interesting Engineering.

Согласно пресс-релизу компании, небольшой ядерный реактор под названием MK60 представляет собой компактное и масштабируемое решение, обеспечивающее 60 мегаватт электроэнергии и 60 мегаватт охлаждения для центров обработки данных.

Ядерный реактор Deep Atomic Fullscreen
Ядерный реактор Deep Atomic

Система SMR компании Deep Atomic "предназначена для установки на объектах центров обработки данных, обеспечивая надежное электроснабжение с нулевым выбросом углерода и энергоэффективное охлаждение, тем самым значительно сокращая выбросы углерода и помогая центрам обработки данных соответствовать все более строгим целям устойчивого развития".

Благодаря интегрированной "конструкции, ориентированной на центр обработки данных", эта цифровая инфраструктура может быть безуглеродной и высокоэффективной с точки зрения энергопотребления и охлаждения, что позволит снизить эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду.

Компания утверждает, что реактор отлично подходит для энергоемких приложений искусственного интеллекта (ИИ), криптовалюты и традиционных облачных сервисов.

Компания Deep Atomic намеренно выбрала конструкцию меньшей мощности — 60 МВт, бросив вызов тенденции создания более крупных реакторов мощностью 300 МВт, характерной для зарождающегося сектора ММР.

Реактор мощностью 60 МВт с дополнительными 60 МВт охлаждающей мощности — это идеальный вариант для центров обработки данных. Так заявил руководитель инженерного отдела стартапа Фредди Мондейл, объясняя логику создания реактора.

Масштабируемое энергетическое решение реактора может принести пользу центрам обработки данных, расположенным в разных местах, особенно там, где ограничен доступ к сети.

Его усовершенствованные функции безопасности позволяют размещать его вблизи городских районов, поддерживая периферийные центры обработки данных с уменьшенной задержкой и более быстрым обслуживанием для высокопроизводительных вычислений.

Такой размер также снижает первоначальные капитальные затраты и проектные риски по сравнению с более крупными SMR, что делает его более привлекательным для операторов постоянного тока, — добавил Мондейл.

Обходя ограничения сети, реакторы MK60 на площадке обеспечивают идеальное размещение без дополнительной нагрузки на инфраструктуру. Реактор работает независимо от надежности сети и продолжает круглосуточную всепогодную эксплуатацию.

Многие компании, включая таких технологических гигантов, как Google, Microsoft и OpenAI, недавно подписали крупные сделки по приобретению ядерной энергии для обеспечения своих энергоемких центров обработки данных.

Ранее в октябре Google подписала первый в своей истории контракт на закупку электроэнергии у нескольких ММР. Этот шаг призван удовлетворить растущие потребности компании в энергии, обусловленные развитием искусственного интеллекта.

С другой стороны, закрытый остров протяженностью три мили в Пенсильвании, который ранее использовался как американская атомная электростанция, вновь откроется для удовлетворения энергетических потребностей центров обработки данных Microsoft.

Между тем базирующаяся в Цюрихе компания Deep Atomic утверждает, что ее политика проектирования реактора MK60 направлена ​​на снижение рисков и практическое внедрение, в частности, на основе ядерных технологий, которым уже несколько десятилетий и которые были разработаны специально для центров обработки данных.

Что касается атомной энергетики, то в Китае запустили новый ядерный реактор, который может сам себя охлаждать, что значительно снижает риск аварии на АЭС, как уже писал Фокус.