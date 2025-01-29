Вистачить на сотні років: реактор потужністю 40 МВт перетворить ядерні відходи на енергію

Компактні мікрореактори XAMR від Naarea використовують відпрацьований радіоактивний матеріал, який інакше зберігався б під землею понад 10 000 років.

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Французька компанія-розробник мікрореакторів Naarea уклала стратегічне партнерство з компанією Phoenix Manufacture для масового виробництва швидких мікрореакторів на розплавлених солях XAMR. Про це йдеться на офіційному сайті Naarea.

Повідомляється, що угода передбачає створення заводу, що включає спеціально розроблені переробні потужності. Для виробництва компонентів мікрореактора XAMR будуть використовуватися 3D-принтери.

Засновник і генеральний директор Naarea Жан-Люк Александр заявив, що технологія 3D-друку дасть змогу виробляти деталі з постійним контролем якості, а також зробити виробництво дешевшим, простішим і безпечнішим.

Загалом співпраця між Naarea і Phoenix Manufacture передбачає п'ять етапів, розрахованих до 2032 року:

перевірка сировини і технологічності деталей, розроблених NAAREA для адитивного виробництва;

прототипування компонентів мікрореактора XAMR;

серійне виробництво: постачання необхідних деталей для FOAK і масового виробництва;

розширення виробничих потужностей;

оцінка рішень з переробки та відновлення відходів від виробництва.

"Ми пишаємося цим стратегічним партнерством із Naarea, оскільки адитивне виробництво лежить в основі нашого бачення французької реіндустріалізації. Ми твердо віримо, що ця проривна технологія глибоко перетворить усі галузі, зокрема ядерний сектор", — додав генеральний директор і співзасновник Phoenix Manufacture Марко Калькамуджі.

За даними Naarea, XAMR об'єднує три ключові технології: розплавлену сіль, швидкі нейтрони і малі модульні реактори (SMR). Реактор може виробляти 40 МВт електроенергії і тепла (80 МВт теплової енергії) з ядерних відходів, які в іншому разі зберігалися б під землею понад 10 000 років.

"Відпрацьований радіоактивний матеріал, що зберігається у Франції, забезпечить резерв, якого вистачить щонайменше на кілька сотень років", — підкреслили в компанії.

Малогабаритні мікрореактори на розплавленій солі не використовують воду, що також виключає ризик вибуху. Крім того, рідкий стан палива дає змогу швидко реагувати на споживання енергії та може бути спустошений за потреби в разі аварійного відключення.

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У Naarea зазначили, що мікрореактори XAMR призначені для встановлення поблизу споживачів. Їхні невеликі габарити дають змогу заощадити площу, яку займають системи виробництва енергії. Компанія планує випустити перші мікрореактори до 2027 року і поступово нарощувати виробництво протягом п'яти років.

"Один грам урану генерує у два мільйони разів більше енергії, ніж згоряння одного грама бензину. Така щільність енергії дає змогу використовувати набагато менше матеріалів (менше землі), ніж будь-яке інше джерело енергії", — йдеться на сайті компанії.

Нагадаємо, швейцарський стартап у сфері ядерної енергетики Deep Atomic представив плани зі створення малого модульного реактора для задоволення зростаючих потреб центрів обробки даних в енергії.

Також повідомлялося, що канадська ядерна корпорація AECL і лабораторія ядерних наук і технологій CNL оголосили про запуск програми RFEOI, щоб краще зрозуміти інтерес ринку до ліцензування технології малих ядерних реакторів SLOWPOKE і Nuclear Battery.