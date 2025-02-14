Обеспечит теплом и электроэнергией: в США выпустят ядерный микрореактор MARVEL (видео)

Ожидается, что микрореакторы сначала будут обеспечивать энергией военные базы, энергоемкие заводы и отдаленные населенные пункты.

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В США Национальная лаборатория Айдахо (INL) продвинулась еще на один шаг в разработке ядерного микрореактора MARVEL, начав изготовления первичной системы охлаждения реактора в сотрудничестве с Battelle Energy Alliance (BEA). Об этом говорится на официальном сайте INL.

Микрореактор MARVEL

Как отмечают в INL, проект MARVEL (Microreactor Applications Research Validation and Evaluation) стартовал в 2020 году. После четырех лет планирования, проектирования и вспомогательных экспериментов весной 2024 года началось изготовление его компонентов. Ввод в эксплуатацию MARVEL запланирован на 2027 год. Он станет одним из первых новых реакторов лаборатории за почти 50 лет.

Первичная система охлаждения будет самой сложной конструкцией проекта MARVEL. Она будет обеспечивать работу мощного реактора с натрий-калиевым теплоносителем, способного вырабатывать 85 киловатт тепловой энергии. Следующие компоненты в очереди на изготовление – это опорная рама реактора и система управления реактивностью.

По данным разработчиков, MARVEL представляет собой реактор с натрий-калиевым охлаждением, способный работать при температурах от 500 до 550°C и преобразовывать тепловую энергию в электроэнергию. Подобные системы могут обеспечивать децентрализованную выработку электроэнергии и тепла в гражданских, промышленных и оборонных энергетических секторах. Предполагается, что реактор будет работать в течение около 2 лет.

Заявленные цели проекта MARVEL:

получение опыта в проектировании, запуске, эксплуатации и последующем выводе из эксплуатации реактора;

разработка и демонстрация ключевых технологий создания микрореакторов;

тестирование основных рабочих функций микрореактора;

предоставление разработчикам ядерной техники возможности тестировать микрореакторы и получать доступ к данным для совершенствования своих проектов на пути к коммерциализации.

"Мы предполагаем, что микрореакторы изначально будут обеспечивать безуглеродной энергией энергоемкие промышленные процессы, военные базы и отдаленные населенные пункты, где нынешняя стоимость энергии высока для потребителя", — заявил Джон Джексон, технический директор программы микрореакторов Управления по ядерной энергии Министерства энергетики США.

Напомним, американская компания GE Vernova разрабатывает модульный малый ядерный реактор BWRX-300, который можно использовать для производства электроэнергии и промышленных целей, включая производство водорода, опреснение и централизованное теплоснабжение.

В свою очередь французская компания Naarea заключила стратегическое партнерство с компанией Phoenix Manufacture для массового производства быстрых микрореакторов на расплавленных солях XAMR.