Забезпечить теплом і електроенергією: у США випустять ядерний мікрореактор MARVEL (відео)

Очікується, що мікрореактори спочатку забезпечуватимуть енергією військові бази, енергоємні заводи та віддалені населені пункти.

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У США Національна лабораторія Айдахо (INL) просунулася ще на один крок у розробці ядерного мікрореактора MARVEL, розпочавши виготовлення первинної системи охолодження реактора у співпраці з Battelle Energy Alliance (BEA). Про це йдеться на офіційному сайті INL.

Мікрореактор MARVEL

Як зазначають в INL, проєкт MARVEL (Microreactor Applications Research Validation and Evaluation) стартував 2020 року. Після чотирьох років планування, проєктування та допоміжних експериментів навесні 2024 року розпочалося виготовлення його компонентів. Введення в експлуатацію MARVEL заплановано на 2027 рік. Він стане одним із перших нових реакторів лабораторії за майже 50 років.

Первинна система охолодження буде найскладнішою конструкцією проекту MARVEL. Вона забезпечуватиме роботу потужного реактора з натрій-калієвим теплоносієм, здатного виробляти 85 кіловат теплової енергії. Наступні компоненти в черзі на виготовлення — це опорна рама реактора і система управління реактивністю.

За даними розробників, MARVEL являє собою реактор з натрій-калієвим охолодженням, здатний працювати при температурах від 500 до 550°C і перетворювати теплову енергію в електроенергію. Подібні системи можуть забезпечувати децентралізоване вироблення електроенергії і тепла в цивільних, промислових і оборонних енергетичних секторах. Передбачається, що реактор працюватиме протягом близько 2 років.

Заявлені цілі проекту MARVEL:

отримання досвіду в проєктуванні, запуску, експлуатації та подальшому виведенні з експлуатації реактора;

розробка і демонстрація ключових технологій створення мікрореакторів;

тестування основних робочих функцій мікрореактора;

надання розробникам ядерної техніки можливості тестувати мікрореактори та отримувати доступ до даних для вдосконалення своїх проєктів на шляху до комерціалізації.

"Ми припускаємо, що мікрореактори спочатку забезпечуватимуть безвуглецевою енергією енергоємні промислові процеси, військові бази та віддалені населені пункти, де нинішня вартість енергії є високою для споживача", — заявив Джон Джексон, технічний директор програми мікрореакторів Управління з ядерної енергії Міністерства енергетики США.

Нагадаємо, американська компанія GE Vernova розробляє модульний малий ядерний реактор BWRX-300, який можна використовувати для виробництва електроенергії та промислових цілей, включно з виробництвом водню, опрісненням і централізованим теплопостачанням.

Зі свого боку французька компанія Naarea уклала стратегічне партнерство з компанією Phoenix Manufacture для масового виробництва швидких мікрореакторів на розплавлених солях XAMR.