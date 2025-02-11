Замінять вітряки та сонячні панелі: ядерні міні-реактори забезпечать енергією на десятки років

Компактні модульні ядерні реактори, такі як BWRX-300, Xe-100 і XAMR, надійдуть на ринок уже в найближчі десятиліття.

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Модульні малі ядерні реактори вважаються однією з альтернатив таким поновлюваним джерелам енергії, як сонячні панелі, вітряні турбіни та гідроелектростанції. При відносно невеликих габаритах вони можуть десятиліттями генерувати чисту електроенергію. Фокус зібрав 3 моделі міні-реакторів, які вже були офіційно анонсовані.

BWRX-300

Реактор BWRX-300

Малий ядерний реактор BWRX-300 від американської компанії GE Vernova має потужність 300 МВт і розрахований на роботу протягом 60 років. Виробник планує почати розгортання ректорів BWRX-300 по всьому світу вже 2029 року.

За даними компанії, BWRX-300 працює на перевіреному і комерційно доступному паливі, а також здатний самостійно охолоджуватися протягом щонайменше семи днів без подачі електроенергії або втручання оператора.

Серед особливостей реактора — спрощена конструкція, яка потребує менше бетону та сталі для будівництва. При використанні комбінації модульних і відкритих технологій будівництва BWRX-300 може бути побудований за 24-36 місяців.

Крім виробництва чистої електроенергії BWRX-300 може постачати гарячу воду і пару, які можуть використовуватися для опалення, виробництва зеленого водню і палива, зворотного осмосу і прямого захоплення повітря.

Xe-100

Реактор Xe-100

Невеликий модульний ядерний реактор Xe-100 від американської компанії X-energy розрахований на вироблення 80 МВт електроенергії або 200 МВт теплової енергії. За потреби його можна масштабувати до конфігурації "чотири блоки", збільшивши загальну потужність до 320 МВт. Як і попередня модель, Xe-100 розрахований на 60 років роботи.

Очікується, що Xe-100 стане першим вдосконаленим ядерним реактором мережевого масштабу, розгорнутим для обслуговування промислового майданчика в Північній Америці. До 2039 року компанія планує ввести в експлуатацію понад п'ять гігават нових енергетичних проєктів по всій території США.

Виробник позиціонує Xe-100 як найбезпечніший реактор четвертого покоління. Система працює на паливі з частинок TRISO, яке розроблено так, щоб не плавитися, і може витримувати екстремальні температури.

Xe-100 має функцію відстеження навантаження і розрахований на нарощування або зниження потужності від 40% до повної за 12 хвилин, що швидше, ніж в наявних ядерних технологіях третього покоління. Розмір і вага реактора дають змогу легко транспортувати його без спеціальної інфраструктури.

XAMR

Мікрореактор XAMR Фото: Naarea

Мікрореактор на розплавлених солях XAMR, розроблений французькою компанією Naarea, може виробляти 40 МВт електроенергії та 80 МВт теплової енергії з ядерних відходів, які в іншому разі зберігалися б під землею понад 10 000 років. Компанія планує випустити перші реактори до 2027 року і поступово нарощувати виробництво протягом п'яти років.

Реактори на розплавленій солі не використовують воду, що також виключає ризик вибуху. Крім того, рідкий стан палива дає змогу швидко реагувати на споживання енергії та може бути спустошений за потреби в разі аварійного відключення.

За даними Naarea, мікрореактори XAMR призначені для встановлення поблизу споживачів. Їхні невеликі габарити дають змогу заощадити площу, яку займають системи виробництва енергії.

"Один грам урану генерує у два мільйони разів більше енергії, ніж згоряння одного грама бензину. Така щільність енергії дає змогу використовувати набагато менше матеріалів (менше землі), ніж будь-яке інше джерело енергії", — зазначає розробник.

Нагадаємо, швейцарський стартап у сфері ядерної енергетики Deep Atomic представив плани зі створення малого модульного реактора для задоволення зростаючих потреб центрів обробки даних в енергії.