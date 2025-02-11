Заменят ветряки и солнечные панели: ядерные мини-реакторы обеспечат энергией на десятки лет

Компактные модульные ядерные реакторы, такие как BWRX-300, Xe-100 и XAMR, поступят на рынок в уже в ближайшие десятилетия.

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Модульные малые ядерные реакторы считаются одной из альтернатив таким возобновляемым источникам энергии, как солнечные панели, ветряные турбины и гидроэлектростанции. При относительно небольших габаритах они могут десятилетиями генерировать чистую электроэнергию. Фокус собрал 3 модели мини-реакторов, которые уже были официально анонсированы.

BWRX-300

Реактор BWRX-300

Малый ядерный реактор BWRX-300 от американской компании GE Vernova имеет мощность 300 МВт и рассчитан на работу в течение 60 лет. Производитель планирует начать развертывание ректоров BWRX-300 по всему миру уже в 2029 году.

По данным компании, BWRX-300 работает на проверенном и коммерчески доступном топливе, а также способен самостоятельно охлаждаться в течение как минимум семи дней без подачи электроэнергии или вмешательства оператора.

Среди особенностей реактора – упрощенная конструкция, которая требует меньше бетона и стали для строительства. При использовании комбинации модульных и открытых технологий строительства BWRX-300 может быть построен за 24-36 месяцев.

Кроме производства чистой электроэнергии BWRX-300 может поставлять горячую воду и пар, которые могут использоваться для отопления, производства зеленого водорода и топлива, обратного осмоса и прямого захвата воздуха.

Xe-100

Реактор Xe-100

Небольшой модульный ядерный реактор Xe-100 от американской компании X-energy рассчитан на выработку 80 МВт электроэнергии или 200 МВт тепловой энергии. При потребности его можно масштабировать до конфигурации "четыре блока", увеличив общую мощность до 320 МВт. Как и предыдущая модель, Xe-100 рассчитан на 60 лет работы.

Ожидается, что Xe-100 станет первым усовершенствованным ядерным реактором сетевого масштаба, развернутым для обслуживания промышленной площадки в Северной Америке. К 2039 году компания планирует ввести в эксплуатацию более пяти гигаватт новых энергетических проектов по всей территории США.

Производитель позиционирует Xe-100 как самый безопасный реактор четвертого поколения. Система работает на топливе из частиц TRISO, которое разработано так, чтобы не плавиться, и может выдерживать экстремальные температуры.

Xe-100 имеет функцию отслеживания нагрузки и рассчитан на наращивание или снижение мощности от 40% до полной за 12 минут, что быстрее, чем в существующих ядерных технологиях третьего поколения. Размер и вес реактора позволяют легко транспортировать его без специальной инфраструктуры.

XAMR

Микрореактор XAMR Фото: Naarea

Микрореактор на расплавленных солях XAMR, разработанный французской компанией Naarea, может производить 40 МВт электроэнергии и 80 МВт тепловой энергии из ядерных отходов, которые в противном случае хранились бы под землей более 10 000 лет. Компания планирует выпустить первые реакторы к 2027 году и постепенно наращивать производство в течение пяти лет.

Реакторы на расплавленной соли не используют воду, что также исключает риск взрыва. Кроме того, жидкое состояние топлива позволяет быстро реагировать на потребление энергии и может быть опустошено при необходимости в случае аварийного отключения.

По данным Naarea, микрореакторы XAMR предназначены для установки вблизи потребителей. Их небольшие габариты позволяют сэкономить площадь, занимаемую системами производства энергии.

"Один грамм урана генерирует в два миллиона раз больше энергии, чем сгорание одного грамма бензина. Такая плотность энергии позволяет использовать гораздо меньше материалов (меньше земли), чем любой другой источник энергии", — отмечает разработчик.

Напомним, швейцарский стартап в сфере ядерной энергетики Deep Atomic представил планы по созданию малого модульного реактора для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в энергии.