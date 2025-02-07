Мощный и безопасный: ядерный мини-реактор Xe-100 обеспечит энергией на 60 лет (видео)

Компактный ядерный реактор Xe-100 рассчитан на выработку 80 МВт электроэнергии или 200 МВт тепловой энергии, однако при потребности его можно масштабировать.

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Американская компания по проектированию ядерных реакторов и топлива X-energy разрабатывает свою первую установку Xe-100 на производственной площадке Dow UCC Seadrift Operations. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале Business Wire.

Описание технологии Xe-100 от X-energy

Ожидается, что Xe-100 станет первым усовершенствованным ядерным реактором сетевого масштаба, развернутым для обслуживания промышленной площадки в Северной Америке. К 2039 году компания планирует ввести в эксплуатацию более пяти гигаватт новых энергетических проектов по всей территории США.

На сайте X-energy сказано, что Xe-100 — это небольшой модульный ядерный реактор, основанный на технологии высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (HTGR). Он рассчитан на выработку 80 МВт электроэнергии или 200 МВт тепловой энергии. При потребности его можно масштабировать до конфигурации "четыре блока", увеличив общую мощность до 320 МВт.

Реактор использует топливо из частиц TRISO, которое X-energy производит через свою дочернюю компанию. Топливо TRISO-X разработано так, чтобы не плавиться, и может выдерживать экстремальные температуры.

Сам реактор рассчитан на 60-летний срок эксплуатации. По данным компании, простая конструкция, защита от расплавления и надежное инкапсулированное топливо делают Xe-100 "самым безопасным" реактором четвертого поколения.

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"Мы гордимся тем, что наши реакторы получают признание как самые безопасные", — заявил доктор Мартин ван Штаден, вице-президент по разработке реакторов.

Xe-100 имеет функцию отслеживания нагрузки и рассчитан на наращивание или снижение мощности от 40% до полной за 12 минут, что быстрее, чем в существующих ядерных технологиях третьего поколения. Размер и вес реактора позволяют легко транспортировать его с помощью существующих автомобильных и железнодорожных путей.

Напомним, французская компания-разработчик микрореакторов Naarea заключила стратегическое партнерство с компанией Phoenix Manufacture для массового производства быстрых микрореакторов на расплавленных солях XAMR.

В свою очередь канадская ядерная корпорация AECL и лаборатория ядерных наук и технологий CNL объявили о запуске программы RFEOI, чтобы лучше понять интерес рынка к лицензированию технологии малых ядерных реакторов SLOWPOKE и Nuclear Battery.