Потужний і безпечний: ядерний міні-реактор Xe-100 забезпечить енергією на 60 років (відео)

Компактний ядерний реактор Xe-100 розрахований на вироблення 80 МВт електроенергії або 200 МВт теплової енергії, однак за потреби його можна масштабувати.

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Американська компанія з проєктування ядерних реакторів і палива X-energy розробляє свою першу установку Xe-100 на виробничому майданчику Dow UCC Seadrift Operations. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на порталі Business Wire.

Опис технології Xe-100 від X-energy

Очікується, що Xe-100 стане першим вдосконаленим ядерним реактором мережевого масштабу, розгорнутим для обслуговування промислового майданчика в Північній Америці. До 2039 року компанія планує ввести в експлуатацію понад п'ять гігават нових енергетичних проєктів по всій території США.

На сайті X-energy сказано, що Xe-100 — це невеликий модульний ядерний реактор, заснований на технології високотемпературного газоохолоджуваного реактора (HTGR). Він розрахований на вироблення 80 МВт електроенергії або 200 МВт теплової енергії. За потреби його можна масштабувати до конфігурації "чотири блоки", збільшивши загальну потужність до 320 МВт.

Реактор використовує паливо з частинок TRISO, яке X-energy виробляє через свою дочірню компанію. Паливо TRISO-X розроблено так, щоб не плавитися, і може витримувати екстремальні температури.

Сам реактор розрахований на 60-річний термін експлуатації. За даними компанії, проста конструкція, захист від розплавлення і надійне інкапсульоване паливо роблять Xe-100 "найбезпечнішим" реактором четвертого покоління.

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"Ми пишаємося тим, що наші реактори отримують визнання як найбезпечніші", — заявив доктор Мартін ван Штаден, віцепрезидент з розробки реакторів.

Xe-100 має функцію відстеження навантаження і розрахований на нарощування або зниження потужності від 40% до повної за 12 хвилин, що швидше, ніж в існуючих ядерних технологіях третього покоління. Розмір і вага реактора дають змогу легко транспортувати його за допомогою наявних автомобільних і залізничних шляхів.

Нагадаємо, французька компанія-розробник мікрореакторів Naarea уклала стратегічне партнерство з компанією Phoenix Manufacture для масового виробництва швидких мікрореакторів на розплавлених солях XAMR.

Своєю чергою канадська ядерна корпорація AECL і лабораторія ядерних наук і технологій CNL оголосили про запуск програми RFEOI, щоб краще зрозуміти інтерес ринку до ліцензування технології малих ядерних реакторів SLOWPOKE і Nuclear Battery.