Обеспечит энергией на 60 лет: как работает ядерный мини-реактор BWRX-300 (видео)
Кроме электроэнергии мини-реактор BWRX-300 способен поставлять горячую воду и пар, которые могут использоваться для отопления, производства чистого водорода и топлива.
Американская компания GE Vernova разработала модульный малый ядерный реактор BWRX-300, который можно использовать для производства электроэнергии и промышленных целей, включая производство водорода, опреснение и централизованное теплоснабжение. Об этом говорится на официальном сайте компании.
В GE Vernova отмечают, что атомные электростанции имеют гораздо больший коэффициентами мощности, чем возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели, ветряные турбины и гидроэлектростанции.
По данным компании, BWRX-300 являет собой усовершенствованный реактор, который работает на проверенном и коммерчески доступном топливе. Конденсация пара и гравитация позволяют BWRX-300 охлаждаться самостоятельно в течение как минимум семи дней без подачи электроэнергии или вмешательства оператора.
Технические характеристики BWRX-300:
- мощность – 300 МВт;
- обогащение топлива – 3,81% (средн.)/4,95% (макс.);
- цикл заправки – 12-24 месяца;
- расчетный срок службы – 60 лет.
Кроме производства чистой электроэнергии BWRX-300 может поставлять горячую воду и пар, которые могут использоваться для централизованного теплоснабжения, производства зеленого водорода и топлива, обратного осмоса и прямого захвата воздуха.Важно
Реактор отличается инновационной и упрощенной конфигурацией, которая требует меньше бетона и стали для строительства. При использовании комбинации модульных и открытых технологий строительства, BWRX-300 может быть построен за 24-36 месяцев.
Ожидается, что GE Vernova начнет развертывание малых модульных ректоров BWRX-300 по всему миру уже в 2029 году.
Напомним, американская компания по проектированию ядерных реакторов и топлива X-energy разрабатывает свою первую установку Xe-100 на производственной площадке Dow UCC Seadrift Operations.
В свою очередь французская компания-разработчик микрореакторов Naarea заключила стратегическое партнерство с компанией Phoenix Manufacture для массового производства быстрых микрореакторов на расплавленных солях XAMR.