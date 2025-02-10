Забезпечить енергією на 60 років: як працює ядерний міні-реактор BWRX-300 (відео)
Крім електроенергії міні-реактор BWRX-300 здатний постачати гарячу воду і пару, які можуть використовуватися для опалення, виробництва чистого водню і палива.
Американська компанія GE Vernova розробила модульний малий ядерний реактор BWRX-300, який можна використовувати для виробництва електроенергії та промислових цілей, включно з виробництвом водню, опрісненням і централізованим теплопостачанням. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
У GE Vernova зазначають, що атомні електростанції мають набагато більший коефіцієнтами потужності, ніж поновлювані джерела енергії, такі як сонячні панелі, вітряні турбіни та гідроелектростанції.
За даними компанії, BWRX-300 являє собою вдосконалений реактор, який працює на перевіреному і комерційно доступному паливі. Конденсація пари і гравітація дають змогу BWRX-300 охолоджуватися самостійно протягом щонайменше семи днів без подачі електроенергії або втручання оператора.
Технічні характеристики BWRX-300:
- потужність — 300 МВт;
- збагачення палива — 3,81% (середн.)/4,95% (макс.);
- цикл заправки — 12-24 місяці;
- розрахунковий термін служби — 60 років.
Крім виробництва чистої електроенергії BWRX-300 може постачати гарячу воду і пару, які можуть використовуватися для централізованого теплопостачання, виробництва зеленого водню і палива, зворотного осмосу і прямого захоплення повітря.Важливо
Реактор вирізняється інноваційною та спрощеною конфігурацією, яка потребує менше бетону і сталі для будівництва. При використанні комбінації модульних і відкритих технологій будівництва, BWRX-300 може бути побудований за 24-36 місяців.
Очікується, що GE Vernova почне розгортання малих модульних ректорів BWRX-300 по всьому світу вже 2029 року.
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