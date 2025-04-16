Ученые из NASA подтвердили 60-летнюю теорию: Солнце создает воду на Луне, как это происходит

С середины 60-х годов прошлого века существует теория, что Солнце может быть источником компонентов, необходимых для создания воды на Луне. Теперь же ученые из NASA доказали во время эксперимента, что солнечный ветер может создавать воду непосредственно в почве Луны.

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Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Interesting Engineering.

Ученые создали самую реалистичную на сегодняшний день симуляцию воздействия солнечного ветра на Луну. Для эксперимента ученые создали уникальную камеру, содержащую имитацию солнечного ветра, условия вакуума и детектор молекул. Также ученые использовали настоящий лунный реголит, то есть почву Луны, состоящую из камней и пыли, который был доставлен астронавтами в 1972 году. В результате эксперимента исследователи из NASA подтвердили, что давняя теория о том, что солнечный ветер помогает создавать воду на Луне, является верной.

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Солнце постоянно выпускает потоки частиц, известные как солнечный ветер. В основном он состоит из протонов, которые представляю собой ядра атомов водорода, в которых нет электронов. Солнечные частицы разлетаются по всей Солнечной системе, но Землю от них защищает магнитное поле и атмосфера, но ни того, ни другого, нет у Луны. Поэтому частицы солнечного ветра постоянно бомбардируют поверхность Луны.

У Луны нет магнитного поля и атмосферы Фото: NASA

Ученые удалили все следы влаги из лунного реголита и подвергли их воздействию имитации солнечного ветра с помощью ускорителя частиц. Таким образом ученые смогли создать симуляцию воздействия солнечного ветра на поверхность Луны в течение 80 000 лет всего за несколько дней.

Как показал эксперимент, когда протоны солнечного ветра сталкиваются с электронами в лунном реголите, то они образуют атомы водорода. Затем атомы водорода соединяются с атомами кислорода в минералах, таких как кремний, и создают гидроксил (ОН) и воду (H2O).

Солнце постоянно выпускает потоки частиц, известные как солнечный ветер Фото: express.co.uk

Исследователи использовали спектрометр, чтобы отслеживать, как химический состав лунного реголита менялся с течением времени. Они обнаружили провал в поглощении инфракрасного света, а это признак, связанный с присутствием воды. Хотя ученые не смогли подтвердить, образовалась ли чистая вода, данные убедительно указывают на образование как гидроксильных молекул, так и молекул воды.

Данные экспериментов согласуются с наблюдениями космических аппаратов, которые показали на то, что вода может быть создана с помощью солнечного ветра из-за изменений спектрального сигнала, связанного с водой. Ученые считают, что и сейчас Солнце продолжает помогать создавать воду на Луне.

Хотя удары метеоритов, содержащих воду, также могут способствовать наличию воды на Луне, ученые считают, что ее главным источником все же является Солнце.

Вода на Луне находится в замороженном виде, но если этот лед растопить, то можно получить воду для питья, а также кислород для дыхания и создания ракетного топлива. Это позволит людям начать активное освоение спутника Земли.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что вода попала на Землю не из космоса. Принято считать, что вода попала на Землю вместе с астероидами, которые бомбардировали планету в далеком прошлом. Но ученые нашли доказательства того, что все необходимые компоненты воды были на Земле с самого начала ее существования.

Также Фокус писал о том, что ни один астронавт в истории никогда не был в космосе. Хотя это может звучать как очередная теория заговора, но на самом деле ни один астронавт в истории, даже те, что побывали на Луне во время миссий "Аполлон", никогда не покидали атмосферу нашей планеты. То есть технически никогда не были космосе.