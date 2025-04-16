Вода попала на Землю не из космоса: откуда она взялась

Принято считать, что вода и ее строительные блоки попали на Землю вместе с астероидами, которые бомбардировали планету в молодости. Но группа исследователей нашла доказательства того, что все необходимые строительные блоки воды были на Земле с самого начала.

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Об этом пишет Discover.

Определение того, когда и где впервые появился на Земле водород является ключом к пониманию того, как появилась жизнь на планете. Без водорода не было бы воды, а без воды – жизни.

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В своем исследовании ученые обратились к метеориту, который содержал водород, чтобы понять, откуда в рецепте земной воды H2O появился ингредиент H2. Это был достаточно редкий тип метеорита, известный как энстатитовый хондрит, образовавшийся так же, как и ранняя Земля 4,5 млрд лет назад. Логика в том, что если этот материал, напоминающий состав ранней Земли, может содержать водород, то и молодая планета тоже могла.

Важным открытием команды из Оксфордского университета стало то, что водород в метеорите находился в нем все время, а не попал туда в результате загрязнения. Это говорит о том, что материал, из которого была построена наша планета, был гораздо богаче водородом, чем считалось ранее.

В рамках исследования этого метеорита, который был найден в Антарктиде, ученые облучили его мощными рентгеновскими лучами сс помощью синхротрона. Он часто используется для исследования химической структуры как живых, так и неживых образцов.

Команда изначально думала, что любой водород в метеорите будет связан с молекулами серы. К их большому удивлению, они обнаружили области, богатые сероводородом, сразу за областями, которые, как они подозревали, должны были содержать больше всего водорода, причем самая высокая концентрация была "заперта" внутри кристаллической структуры.

Для сравнения, области метеорита, которые имели трещины или ржавчину (признак земного загрязнения), имели мало или вообще не имели водорода. Эти два открытия вместе создают веский аргумент в пользу того, что водород присутствовал в материале все это время, а не из-за недавнего загрязнения.

"Мы были невероятно взволнованы, когда анализ показал нам, что образец содержал сероводород, но не там, где мы ожидали! Поскольку вероятность того, что этот сероводород возник из-за земного загрязнения, очень мала, это исследование предоставляет важные доказательства в поддержку теории о том, что вода на Земле является естественной — что это естественный результат того, из чего состоит наша планета", — говорит автор статьи из Оксфорда Том Барретт.

Поскольку прото-Земля состояла из материала, похожего на энстатитовые хондриты, к тому времени, когда незрелая планета стала достаточно большой, чтобы подвергнуться удару астероидов, она уже накопила достаточно водорода, чтобы объяснить современное наличие воды на Земле.

Результаты этого исследования на разрешат споров об изначальном источнике воды на Земле, но может склонить чашу весов в сторону внутреннего, а не внешнего источника воды.

Напомним, ученые выяснили, что вода на Земле намного старше Солнца. Авторы исследование предполагают, что на самом деле вода, которой богата наша планета, возникла в межзвездной среде.