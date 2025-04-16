Вода потрапила на Землю не з космосу: звідки вона взялася

Заведено вважати, що вода та її будівельні блоки потрапили на Землю разом з астероїдами, які бомбардували планету в молодості. Але група дослідників знайшла докази того, що всі необхідні будівельні блоки води були на Землі від самого початку.

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Про це пише Discover.

Визначення того, коли і де вперше з'явився на Землі водень є ключем до розуміння того, як з'явилося життя на планеті. Без водню не було б води, а без води — життя.

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У своєму дослідженні вчені звернулися до метеорита, який містив водень, щоб зрозуміти, звідки в рецепті земної води H2O з'явився інгредієнт H2. Це був досить рідкісний тип метеорита, відомий як енстатитовий хондрит, що утворився так само, як і рання Земля 4,5 млрд років тому. Логіка в тому, що якщо цей матеріал, що нагадує склад ранньої Землі, може містити водень, то і молода планета теж могла.

Важливим відкриттям команди з Оксфордського університету стало те, що водень у метеориті перебував у ньому весь час, а не потрапив туди внаслідок забруднення. Це свідчить про те, що матеріал, з якого була побудована наша планета, був набагато багатшим на водень, ніж вважалося раніше.

У рамках дослідження цього метеорита, який був знайдений в Антарктиді, вчені опромінили його потужними рентгенівськими променями за допомогою синхротрона. Він часто використовується для дослідження хімічної структури як живих, так і неживих зразків.

Команда спочатку думала, що будь-який водень у метеориті буде пов'язаний з молекулами сірки. На їхній превеликий подив, вони виявили області, багаті на сірководень, одразу за областями, які, як вони підозрювали, повинні були містити найбільше водню, причому найвища концентрація була "замкнена" всередині кристалічної структури.

Для порівняння, ділянки метеорита, які мали тріщини або іржу (ознака земного забруднення), мали мало або взагалі не мали водню. Ці два відкриття разом створюють вагомий аргумент на користь того, що водень був присутній у матеріалі весь цей час, а не через нещодавнє забруднення.

"Ми були неймовірно схвильовані, коли аналіз показав нам, що зразок містив сірководень, але не там, де ми очікували! Оскільки ймовірність того, що цей сірководень виник через земне забруднення, дуже мала, це дослідження надає важливі докази на підтримку теорії про те, що вода на Землі є природною — що це природний результат того, з чого складається наша планета", — каже автор статті з Оксфорда Том Барретт.

Оскільки прото-Земля складалася з матеріалу, схожого на енстатитові хондрити, на той час, коли незріла планета стала досить великою, щоб піддатися удару астероїдів, вона вже накопичила достатньо водню, щоб пояснити сучасну наявність води на Землі.

Результати цього дослідження не розв'яжуть суперечок про первісне джерело води на Землі, але може схилити шальки терезів у бік внутрішнього, а не зовнішнього джерела води.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що вода на Землі набагато старша за Сонце. Автори дослідження припускають, що насправді вода, якою багата наша планета, виникла в міжзоряному середовищі.