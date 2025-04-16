Учені з NASA підтвердили 60-річну теорію: Сонце створює воду на Місяці, як це відбувається

Із середини 60-х років минулого століття існує теорія, що Сонце може бути джерелом компонентів, необхідних для створення води на Місяці. Тепер же вчені з NASA довели під час експерименту, що сонячний вітер може створювати воду безпосередньо в ґрунті Місяця.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, пише Interesting Engineering.

Вчені створили найреалістичнішу на сьогоднішній день симуляцію впливу сонячного вітру на Місяць. Для експерименту вчені створили унікальну камеру, що містить імітацію сонячного вітру, умови вакууму і детектор молекул. Також науковці використовували справжній місячний реголіт, тобто ґрунт Місяця, що складається з каміння та пилу, який був доставлений астронавтами 1972 року. У результаті експерименту дослідники з NASA підтвердили, що давня теорія про те, що сонячний вітер допомагає створювати воду на Місяці, є правильною.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сонце постійно випускає потоки частинок, відомі як сонячний вітер. Здебільшого він складається з протонів, які являють собою ядра атомів водню, в яких немає електронів. Сонячні частинки розлітаються по всій Сонячній системі, але Землю від них захищає магнітне поле і атмосфера, але ні того, ні іншого, немає у Місяця. Тому частинки сонячного вітру постійно бомбардують поверхню Місяця.

У Місяця немає магнітного поля й атмосфери Фото: NASA

Вчені видалили всі сліди вологи з місячного реголіту і піддали їх впливу імітації сонячного вітру за допомогою прискорювача частинок. Таким чином вчені змогли створити симуляцію впливу сонячного вітру на поверхню Місяця протягом 80 000 років лише за кілька днів.

Як показав експеримент, коли протони сонячного вітру стикаються з електронами в місячному реголіті, то вони утворюють атоми водню. Потім атоми водню з'єднуються з атомами кисню в мінералах, таких як кремній, і створюють гідроксил (ОН) і воду (H2O).

Сонце постійно випускає потоки частинок, відомі як сонячний вітер Фото: express.co.uk

Дослідники використовували спектрометр, щоб відстежувати, як хімічний склад місячного реголіту змінювався з плином часу. Вони виявили провал у поглинанні інфрачервоного світла, а це ознака, пов'язана з присутністю води. Хоча вчені не змогли підтвердити, чи утворилася чиста вода, дані переконливо вказують на утворення як гідроксильних молекул, так і молекул води.

Дані експериментів узгоджуються зі спостереженнями космічних апаратів, які засвідчили, що вода може бути створена за допомогою сонячного вітру через зміни спектрального сигналу, пов'язаного з водою. Вчені вважають, що і зараз Сонце продовжує допомагати створювати воду на Місяці.

Хоча удари метеоритів, що містять воду, також можуть сприяти наявності води на Місяці, вчені вважають, що її головним джерелом все ж таки є Сонце.

Вода на Місяці перебуває в замороженому вигляді, але якщо цей лід розтопити, то можна отримати воду для пиття, а також кисень для дихання і створення ракетного палива. Це дасть змогу людям почати активне освоєння супутника Землі.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що вода потрапила на Землю не з космосу. Прийнято вважати, що вода потрапила на Землю разом з астероїдами, які бомбардували планету в далекому минулому. Але вчені знайшли докази того, що всі необхідні компоненти води були на Землі від самого початку її існування.

Також Фокус писав про те, що жоден астронавт в історії ніколи не був у космосі. Хоча це може звучати як чергова теорія змови, але насправді жоден астронавт в історії, навіть ті, що побували на Місяці під час місій "Аполлон", ніколи не покидали атмосферу нашої планети. Тобто технічно ніколи не були космосі.