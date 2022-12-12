В 200 раз быстрее пули. Аппарат NASA на невероятной скорости подошел "вплотную" к Солнцу

11 декабря 2022 года аппарат, исследующий нашу звезду, совершил 14-й близкий пролет мимо Солнца.

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Космический аппарат NASA "Паркер" в воскресенье, 11 декабря, пролетел над поверхностью Солнца на очень близком по космическим меркам расстоянии – 8,5 млн км. В это время он смог выдержать очень высокую температуру и сильнейшее излучение. Целью этого сближения аппарата стало изучение внешнего слоя атмосферы Солнца – короны, пишет Space.

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Аппарат "Паркер" во время своего сближения с Солнцем, которое было уже 14-м по счету в его "карьере", двигался просто с невероятной скоростью — почти 586 000 км/час.

Эта скорость, которая больше, чем в 200 раз скорости полета пули, на самом деле не является рекордной для аппарата "Паркер". Во время своего 10-го близкого сближения с Солнцем в ноябре прошлого года он набрал скорость в почти 587 тысяч км/час. Таким образом на сегодняшний день этот аппарат NASA является самым быстрым космическим аппаратом в истории. Хотя в NASA считают, что и эта скорость для него не предел и он может достичь еще большего во время следующих пролетов мимо Солнца.

[ + – ] Аппарат "Паркер" во время своего сближения с Солнцем, которое было уже 14-м по счету в его "карьере", двигался просто с невероятной скоростью — почти 586 000 км/час Фото: NASA

Этот аппарат во время своего приближения к звезде выдержал температуру в 1400 градусов и находился на расстоянии, которое в 7 раз меньше, чем расстояние от Солнца до Меркурия. Аппарат "Паркер", который отправился на изучение Солнца еще в 2018 году, оснащен специальным теплозащитным слоем из углеродного композита толщиной 12 см, что позволяет ему пережить сильнейшую жару.

[ + – ] На этих кадрах показана атмосфера Солнца такой, какой ее увидел "Паркер" во время предыдущих пролетов

Одна из основных целей данной миссии – это тщательное изучение верхнего слоя атмосферы Солнца под названием корона. Также аппарат должен собрать необходимые данные, чтобы ученые могли выяснить, почему солнечная корона намного горячее, чем поверхность звезды.

[ + – ] На этих кадрах показана атмосфера Солнца такой, какой ее увидел "Паркер" во время предыдущих пролетов

Несмотря на то, что корона Солнца тонкая и рассеянная, плазма в этом слое горячее, чем плазма на поверхности звезды, в фотосфере, которая находится под короной. Температура в короне достигает 1,1 миллиона градусов Цельсия и это при том, что ниже ее на 1600 км, в фотосфере, которая в 10 млн раз плотнее короны, температура составляет всего 550 градусов Цельсия.

Солнечную корону очень сложно изучать с Земли, ведь ее свет рассеивается более ярким светом фотосферы, а значит корону можно увидеть только во время полного солнечного затмения, когда Луна блокирует свет от фотосферы.

[ + – ] На этих кадрах показана атмосфера Солнца такой, какой ее увидел "Паркер" во время предыдущих пролетов

Поэтому космический аппарат "Паркер" так близко подлетает к солнечной короне, где в том числе формируются потоки солнечного ветра. Учитывая то, что Солнце является самой близкой к Земле звездой, ее изучение поможет понять процессы, которые происходят в более далеких звездах.

[ + – ] В конце этого года "Паркер" должен пролететь мимо Венеры, чтобы снова выбрать правильную траекторию полета для своего следующего сближения с Солнцем 17 марта 2023 года Фото: NASA

В конце этого года "Паркер" должен пролететь мимо Венеры, чтобы снова выбрать правильную траекторию полета для своего следующего сближения с Солнцем 17 марта 2023 года. Тогда он также должен подлететь к нашей звезде на расстояние в 8,5 млн км, но возможно сделает это с большей скоростью. Сама же миссия этого аппарата должна завершиться в 2025 году.

Фокус уже писал о том, как этот космический аппарат совершил приближение к Солнцу летом этого года.

Также Фокус писал о самом первом сближении с нашей звездой, которое осуществил космический аппарат "Паркер".

Как уже писал Фокус, NASA показало кадры, снятые из космоса кораблем Orion, на которых видна Земля. Эти снимки были сделаны во время возвращения этого космического корабля из путешествия к Луне.