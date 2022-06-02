В 14 раз ближе Меркурия. Аппарат NASA подлетел к Солнцу на очень близкое расстояние

Аппарат Parker, который изучает нашу звезду, совершил свой 12-й близкий пролет, отметив половину пути своей научной миссии.

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Космический аппарат Parker, который специально создан для того чтобы исследовать Солнце и может выдерживать экстремально высокие температуры, подлетел на расстояние в 8,5 млн км от поверхности Солнца. Последний раз аппарат был примерно на таком же расстоянии от нашей звезды еще 25 февраля 2022 года, сообщает Space.

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Солнечный зонд Parker, который был запущен в космос еще в 2018 году, находился к Солнцу в 14 раз ближе, чем орбита Меркурия. В этот раз он практически не установил нового рекорда скорости, хотя и смог лететь со скоростью в 586 860 км/ч. Как же писал Фокус почти такую же скорость аппарат смог набрать впервые в прошлом году. Тогда же он впервые приблизился к Солнцу на расстояние в 8,5 млн км. Скорость, с которой летел солнечный зонд, примерно в 21 раз превышает скорость движения МКС на орбите Земли.

Благодаря новому близкому пролету ученые хотят получить еще больше данных о поведении Солнца, которое приводит к такому явлению, как нагревание короны, которое достигает более 2 млн градусов Цельсия. Это намного превышает температуру поверхности нашей звезды, которая составляет примерно 5 тысяч градусов Цельсия. Для сравнения, в ядре Солнца температура достигает 15 млн градусов Цельсия.

[ + – ] Благодаря новому близкому пролету ученые хотят получить еще больше данных о поведении Солнца, которое приводит к такому явлению, как нагревание короны, которое достигает более 2 млн градусов Цельсия Фото: Forbes

"С помощью аппарата Parker нам удается не только получить новую информацию о Солнце, но эта миссия предоставляет возможно реализовать самые смелые идеи в рамках новых исследований, которые еще несколько лет казались недостижимыми", — говорит Нур Рауафи, руководитель миссии Parker из Университета имени Джона Хопкинса.

Среди важных достижений космического аппарата является то, что он уже много раз пересекал поверхность Альвена. Именно здесь плазма покидает поверхность Солнца и становится солнечным ветром, который влияет на космическую погоду во всей Солнечной системе. Теперь ученые знают, что она представляет собой не плавную кривую, а множественные изгибы.

Данные, которые аппарат получает, пересекая поверхность Альвена, помогают ученым лучше понять процесс нагревания короны Солнца и то, как происходит ускорение солнечного ветра.

[ + – ] Среди важных достижений космического аппарата является то, что он уже много раз пересекал поверхность Альвена. Именно здесь плазма покидает поверхность Солнца и становится солнечным ветром, который влияет на космическую погоду во всей Солнечной системе Фото: NASA

С помощью солнечного зонда, ученые смогли узнать, что вокруг Солнца есть свободные от пыли регионы, также они узнали, как происходят изменения в магнитном поле нашей звезды и получили больше информации и о природе солнечных частиц.

Как уже писал Фокус в 2021 году солнечный зонд стал первым космическим аппаратом, который смог "нырнуть" в атмосферу Солнца. После этого погружения аппарат прислал на Землю действительно уникальные изображения, на которых видны также и другие планеты Солнечной системы.

[ + – ] В 2021 году солнечный зонд стал первым космическим аппаратом, который смог "нырнуть" в атмосферу Солнца

Ученые возлагают большие надежды на то, что с помощью космического аппарат им удастся больше узнать о природе солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Ведь эти явления меняют космическую погоду и могут напрямую влиять на нашу планету.

Космический аппарат во время своих путешествий к Солнцу также совершает облеты Венеры, чтобы набрать скорость и иногда даже делает снимки планеты. Фокус уже писал, что благодаря этим снимкам, ученые смогли увидеть, что находится на орбите Венеры.

Ученые рассчитывают, что Parker совершит еще 12 близких пролетов вокруг Солнца до 2025 года.